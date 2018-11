Victoria Xipolitakis regresó desde Nueva York a la Argentina para transitar la parte final de su embarazo, contando los pocos días que faltan para que nazca Salvador Uriel.

La Griega convocó a todos sus familiares para una multitudinaria ecografía, y luego compartió el video para sus seguidores en las redes sociales, al compás de Someone like you, de Adele.

“La vida tiene momentos hermosos, y este es uno de ellos. Gracias familia por hacerme inmensamente feliz siempre. Son mi todo, los hermanos de la vida amo profundamente y él, el papá de @SalvadorUrielOk, todos juntos compartiendo esta ecografía emocional“, redactó Vicky en su Instagram.