En el programa del martes en " MasterChef Celebrity", fue eliminada Vicky Xipolitakis, quien emocionó a todos con su despedida. Bueno, a todos no, ya que el periodista Rodrigo Lussich, que en varias oportunidades apuntó contra la mediática al descreer de sus habilidades culinarias, ahora hizo un terrible descargo.

Cuando los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dieron sus devoluciones a Vicky y le anunciaron que quedaba afuera del reality, la "Griega" no pudo evitar emocionarse.

Santiago del Moro recordó los críticas que recibió la vedette en relación a sus habilidades en la cocina: "Vicky, en un momento te emocionaste cuando Andy te hablaba. Me parece que tiene que ver con tu evolución y con la crítica también. A veces la crítica ha sido tan hostil con vos, señalándote cosas que por ahí eran mentiras... cuando se dijo que no cocinabas vos".

"A mí lo que no me gusta es la violencia, porque yo sufrí mucha... puede ser verbal, física", respondió Vicky recordando la denuncia que hizo contra su ex pareja Javier Naselli por violencia de género.

Luego siguó: "Soy la quinta finalista de MasterChef. Así que ojalá los prejuicios no existan más... Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí, agradezco a mis compañeros porque con ustedes yo también aprendí. Fue lo mejor que me pasó en la vida, el trabajo más importante después de ser mamá.... Pensé que no tenía vida".

Su discurso hizo llorar a varios de sus compañeros y hasta Germán, quien siempre se muestra serio y formal, se mostró frágil ante la participante: "Es un mensaje para muchas chicas y muchas mujeres. Se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran, tienen la fuerza para llegar a donde quieran y hay que vencer a los boludos estos que dicen cualquier cosa"

Pero del otro lado se encontraba Lussich, que desde que comenzó el exitoso ciclo de Telefe apuntó contra Vicky, poniendo en duda su talento para la cocina. Incluso llegó a presentar informes en "Intrusos" hablando de todos los problemas que tenía cuando debía realizar las pruebas, y que no coincidían con los resultados que tenía y presentaba }ante los jurados.

El periodista utilizó Twitter para hacer un descargo haciéndose eco de la despedida de la mediática: "¿'Violencia'? ¿'Maldad'? ¿'Prejuicio'? ¿¿De qué hablan en MasterChef Argentina ?? Xipolitakis no puede diferenciar un pato de un pollo; saca bandejas del horno sin guantes y llega a una final".

"Televisión; ni más ni menos. Un programa grabado, editado y manipulado. ¡Dejen de llorar!", finalizó su publicación.

El tuit generó gran polémica y el conductor de "El Show de los escandalones" recibió muchos comentarios a favor y otras tantas críticas por lo que expuso.

