La cantautora vuelve a San Juan por primera vez a participar de la Fiesta Patronal a la Virgen de Santa Rosa de Lima, en 25 de Mayo.

Será esta noche, en el marco del jubileo de los 400 años de su fallecimiento (el evento comenzará con la procesión a las 15 y el recital será a las 22, con asistencia libre y gratuita). En este contexto, Morelo, estará en el anfiteatro de la Plaza Departamental compartiendo con el público sus canciones y aprovechará para celebrar sus 20 años de trayectoria también con la promoción de su último álbum de estudio "Espinas y Pétalos". Dialogó con DIARIO DE CUYO, previo a su compromiso de esta noche: "El repertorio que hacemos con mis músicos, es apto para una fiesta religiosa de estas características, por el contenido de mis canciones, y porque en este marco, es para mí una alegría poder participar en semejante festejo a la devoción por la virgen de Santa Rosa, soy muy creyente y es la primera vez que estaré presente", sentenció la artista.

En este sentido, considera que sus canciones promueven una conexión espiritual a través de la poesía: "Más allá que no suelo explicar mis canciones, cada uno las toma como quiere. Pero sí, están inspiradas en un Dios supremo, en la entrega, en un mensaje que le queda a la gente y esta la transforma con su propia vida. Eso es lo bueno que tiene la música, que permite la libertad de pensamiento, para poder soñar, para poder comunicar. La música es libertad pura para mí", manifestó.



En este trabajo discográfico de "Espinas y Pétalos", hay letras de la vida misma, que parten de experiencias personales, de las relaciones humanas que trata a diario la cantante. "Voy transitando mi vida entre pétalos y espinas, en el camino, voy aprendiendo".



"Este sería el último disco de este período de vida que me toca. Lo que vendrá después será un disco de grandes éxitos, una canción nueva y poder pararme en un repertorio que me acompañará toda la vida", contó Marcela mirando con retrospectiva sus 20 años de carrera. "No tuve malas experiencias, al contrario, todo fue inesperado y positivo para mí. Logré alcanzar mi sueño desde muy chica, en dedicarme a cantar con mi voz y que la gente me escuchara. Ese sueño me transformó y se transformó también. Pero para eso tuve que trabajar mucho, viajar y aprender, compartir y llevar las canciones, como cantora popular que soy, a donde sea. El resultado fue feliz y espero seguir siendo creativa y que no me falte la voluntad de seguir haciendo esta carrera". Y agregó: "Estas canciones que tengo, van conectadas a mi persona, cómo las canalizo y las expreso, es parte de mi trabajo y de mi vocación. Ser clara con lo que digo y en cómo lo digo, es el proceso que me lleva a que posea tanto repertorio. Armar una lista de temas para un show, me da tremendo laburo. Yo misma me pregunto cómo hice para escribir tanto. No tengo repuesta para eso. Soy como un canal de emociones, las pongo en canciones, me salen espontaneas, sin explicación. Me preparo para subir al escenario y en resumen, no puedo pedir más bendiciones".



Para la ocasión, a Marcela le vendrá muy bien ser parte de esta celebración tradicional en el departamento 25 de Mayo. Ella confía que será "un show especial". "Estoy muy agradecida por la invitación. Si tuviera que pedir un deseo a la virgen, como artista pediría por conservar la salud. Es fundamental, porque si no la tengo, no podré hacer absolutamente nada. Si eso me falta, se pudre todo", exclamó.



Además, la artista disfruta mucho cada vez que viene a cantar a San Juan, "disfruto mucho de su naturaleza y de su gente. Es hermosa tierra, su sol hace mirar las cosas de manera diferente. La calidez que tiene su gente me trata como si fuera una reina. Los paisajes exuberantes, la pausa del mediodía, todo eso me hace dejar llevar, me pongo en frecuencia y sintonizo con el lugar".