A la cabeza de una propuesta de vanguardia como es Sex, que llevará a cabo 2 funciones hoy en su primera vez en San Juan, Christian Sancho aterrizará en el Teatro Sarmiento. Tras su edición virtual privada y en formato para autocines durante la pandemia, la creación de José María Muscari mostrará al modelo y actor como parte de una camada de artistas que se animan a desafiar sus propios límites en relación al sexo.



En la previa, Sancho dialogó con DIARIO DE CUYO acerca de la experiencia con la que se presentaron en Córdoba Tucumán, Salta Jujuy Catamarca, La Rioja Mendoza y ahora frente al público local, con una troupe que se completa con Celeste Muriega, su pareja en la vida real; Valeria Archimó, Ginette Reynal, Sole Bayona, Ana Devin y Martina Lapcak, Mario Guerci, Maxi Diorio, Nacho Sureda, Sebastián Francini y Tito Díaz.



"Estamos felices por haber tenido que agregar shows en varias ciudades y ahora en San Juan. Me da la facultad de jugar a algo que nunca había jugado, es único e irrepetible. Y que la gente nos demuestre su aceptación llenando salas y agotando localidades es impresionante", sostuvo quien encarna a un rockstar y host que va guiando al espectador entre las performances que cuentan con coreografías de Mati Napp.



"Hay mucha interacción con el público. El alma y el corazón de este espectáculo son la gente, esa interacción nos da posibilidad de redoblar la apuesta en cada función", manifestó el que, como anfitrión, se encarga de presentar cada cuadro.



"Sex va mucho más allá. Cuando Muscari me llamó, me dio la posibilidad de crear un host que va llevando a las personas de una manera libre. Y yo me imaginé a un rockstar que me daba la capacidad de provocar y sorprender, de manejarse con fuerza y ambigüedad, que habla sin prejuicios, siendo totalmente feliz en la plenitud de su sexualidad y su sexo, siempre y cuando, todo sea consensuado. Y es de lo que se trata aquí. La obra habla de la libertad sin tabúes", expresó.



"Estoy feliz de esta criatura hermosa con la que subo en cada función", apuntó quien, después de protagonizar Mentiras inteligentes con Arnaldo André y Departamento de solteros junto a Nicolás Cabré y Laurita Fernández, regresó al teatro con una pieza que le permite "trascender desde otro lugar".



Pese a mostrar cuerpos ejercitados en escena, el artista que llegó a pesar 102 kilos a los 17 años y se abocó al deporte "para sanar heridas emocionales", como agregó, destacó que "cada uno trabaja el físico de acuerdo a lo que tiene que hacer".



"En el mensaje hablamos de la deconstrucción que hubo en la sociedad en los últimos años y decimos que la imagen no nos define, que tenemos que amar el cuerpo que llevamos, desde la inclusión y la diversidad", acentuó aclarando que él no le da la importancia al cuerpo "que todo el mundo cree" y que el físico que logró fue para "su trabajo de actor", considerando que se encuentra "mejor que a los 20".



"Para mi es una terapia entrenar, correr o hacer deporte con los amigos. Es un acto de liberación del desgaste del show donde bailamos, cantamos y actuamos", resaltó. Si bien, afirmó que "sin contenido, el envase no sirve".



"Y hoy mi contenido esta muy bien. Yo siempre quise vivir de lo que soñaba, lleno de pasión y trabajo. Toda mi vida trabajé para eso y lo acompañé con mucho esfuerzo. Pero siempre me fijo en el recorrido que hice y en la gente que me ayudó para hacerlo", admitió el artista y padre de Camille (21) y Gael (12) que a los 47 años se encuentra pleno y más enamorado que nunca de Muriega, a quien conoció en Sex.



"Nunca me enamoré tanto de una mujer. Es lo mejor que me pasó en la vida. Hacía 3 años que estaba solo y hoy mi vida emocional se volvió hermosa, más allá de tener mucha pasión somos muy compañeros", confesó quien se comprometerá con la bailarina "muy pronto" para luego contraer matrimonio en 2023, después del tour que los mantendrá en las rutas hasta octubre, para entonces ponerse a preparar el show con el que harán temporada en Mar del Plata en el verano, en tanto que hay otro elenco en el porteño Teatro Gorriti.



Dato

Sex se verá esta noche en el Teatro Sarmiento (Alem entre Av. Libertador y San Luis). A las 20 y a las 22 hs. Las entradas cuestan $3.200, $2.800 y $2.200, en venta en entrada.web.com.ar