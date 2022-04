Esta semana el “Wanda Gate” volvió con todo a partir del supuesto mensaje que Eugenia La China Suárez le envió a Mauro Icardi mientras Wanda Nara se encontraba en Argentina. En ese contexto, en la emisión de este miércoles de Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista Karina Iavícoli mostró dos fotos con las que se confirmaría el romance clandestino de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio con Nicolás Furtado.

“Hay pruebas de Nico, que siempre negó haber estado con la China Suárez, de esa noche fatídica en la que Benjamín Vicuña clavó la firma y le da la casa a la China. Porque después hubo una fiesta, ¿y quién pasó la noche en esa casa y están las pruebas? El querido Nico Furtado”, dijo Iavícol.

Con las imágenes en pantalla, la panelista hizo foco en una alfombra y en un asiento, detalles que terminarían delatando a Furtado. ¿El escenario? La casona de campo que Benjamín Vicuña compró cuando estaba en pareja con la madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

“Hay dos fotos. Una foto la sube la China a sus historias, agradeciendo algún chivo. Y la foto posterior es la del señor Nico Furtado, tirado, agotado, después de haberlo hecho, y se ve que era el mismo lugar”, analizó la periodista con cierta dosis de ironía.

Al ver las imágenes en cuestión, su compañera Mariana Brey reparó en la decoración del living de la China, idéntica a la que se ve difusamente en la postal de Furtado: “Porque el chivo de la China era la alfombra”, explicaron.

Wanda Nara volvió a París y se reencontró con Mauro Icardi luego de haber estado unos días en la Argentina: había viajado para promocionar su marca de cosméticos y también para asistir al cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira Nara y Jackov Von Plessen. En su reencuentro, la pareja se puso al día. Y entre los temas que hablaron, el futbolista le contó que la actriz Eugenia China Suárez lo había contactado durante su ausencia. Por caso, lo hizo exactamente en el mismo momento en que Nara estaba dando un móvil en vivo en LAM, el miércoles pasado.

Según contaron esta mañana en Socios del espectáculo, la actriz se intentó comunicar con el jugador del PSG a través del celular de uno de sus mejores amigos, el productor Marcelo La Torre, a quien apodan Mancha. Los conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dijeron que utilizó a dicho intermediario porque Icardi la tiene bloqueada en su celular y en las redes sociales. Y también a su peluquero y confidente, Juan Manuel Cativa, ya que en otras oportunidades le escribió desde el teléfono de él.

“¿Hola?”, fue el mensaje que recibió Mauro Icardi en su celular aquel miércoles mientras Wanda Nara daba un móvil en el programa que conduce Ángel De Brito. Conociendo el modo en que se había comunicado en otras oportunidades con la China Suárez, que también lo había saludado con signos de pregunta, el futbolista evitó responder, le hizo captura e inmediatamente se lo envió a su esposa, quien al principio no entendía de qué se trataba.

Una vez que llegó a París, su marido le explicó la situación y la empresaria se comunicó con Luli Fernández -panelista del ciclo de El Trece- y apuntó contra la actriz. “Wanda está enojada y está harta, no puede creer esta situación”, aseguró la modelo luego de haber hablado en privado. En tanto, mostraron la conversación completa y aclararon que tenían la autorización de ella para hacerla pública.

Lo primero que confirmó fue que Icardi recibió el mensaje en cuestión, el “¿Hola?”. “Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta”, advirtió Wanda.