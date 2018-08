Después de meses de darle forma a su propósito musical y estético, las Foxy Ladies harán su debut oficial como grupo, el próximo viernes 31 de este mes, a las 21, en el Teatro Municipal (Mitre 41 este) dentro de su Ciclo de Música Independiente. En esta oportunidad, el trío compartirá escenario con la destacada trompetista uruguaya Camila Vaquero, Los Futre y Nico Padín y la Alianza Rebelde; el precio de la entrada es de $50 (pueden conseguirse en su fan page oficial Foxy Ladies. Informes al cel. 2644885739).



Con influencias de los años '50, una base eléctrica y letras en las que es el corazón de la mujer el que canta sus verdades y lanza uno que otro dardo al sexo opuesto, el conjunto está integrado por Florencia Tommasini en guitarra, voz y letras, Jackie López en bajo y Alba Sánchez en batería.



Desplegando su talento en escena y con composiciones de su autoría, las chicas dejarán en claro que no son sólo "caras bonitas". Entre los temas que interpretarán se encuentra No me importa qué pensás de mí, Ocio, No quiero tu dinero, Maldito bajo y Decímelo de nuevo, la composición con la que el flamante proyecto "femenino" de las artistas cobró fuerza en la red sociales de Facebook tras su grabación en los estudios de Xama -señal UNSJ-.



Con alta dosis de picardía, las chicas, que con un guiño atrevido decidieron rotular a su banda como Foxy Ladies -la traducción al castellano significaría zorras- les cantarán las 40 a los hombres.



Además, Florencia hará un cuadro solista con instrumentos diseñados con reciclaje de materiales y en el que presentará canciones originales como una adaptación del poema Los Nadies de autoría de Eduardo Galeano.



"Estamos ansiosas obvio y muy contentas", manifestó Tommasini con todas sus expectativas puestas en esta iniciativa para la que se encuentran ensayando con la finalidad de no dejar un punto suelto en el tejido de su espectáculo.