Una de las cuestiones que más le dolió y enojó a Nicole Neumann tras contar que tenía coronavirus fue que trascendiera el diagnóstico positivo de su hija mayor, Indiana. El sanjuanino Nicolás Magaldi fue quien dio la noticia en El Show del Problema, donde Mica Viciconte es panelista, y cosechó muchas críticas. Entre ellas, la de Lizy Tagliani.

Al ver cómo Pampita “arrinconó” a Magaldi en un móvil en vivo por dar el resultado del hisopado de la nena, Lizy le dedicó un fuerte mensaje al conductor.

“Es un delito dar a conocer el nombre de los pacientes sin el consentimiento explícito de la persona afectada... ¿o esto cambió?”, expresó Tagliani, quien es amiga íntima de Nicole hace muchos años.

Es más, cuando alguien le respondió que “siempre hay alguien que vende la información”, Lizy salió al cruce de forma contundente: “Sí, ¿y qué? Eso es como decir ‘maté porque me regalaron un revólver’”.

Nicole incluso reveló que decidió enviarle un audio a Viciconte vía WhatsApp por la indignación que sintió al escuchar que hablaban de la salud de su hija en televisión: “Lo que me interesaba comunicarle es que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro”, aseguró la top sobre los mensajes que no obtuvieron respuesta.

Fuente: Ciudad Magazine