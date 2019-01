Fandom provincial de los BTS, a preparar las gargantas y los pañuelos. A menos de dos meses de la primera película del mundialmente aclamado combo k-pop -"Burn the stage. The movie", que debutó en noviembre pasado- hoy y sólo por hoy podrá verse en las pantallas grandes de Cinemacenter y Play Cinema, en estreno nacional, el segundo largometraje: "Love yourself in Seoul". Esta vez, los Army (su "ejército" como llaman ellos a sus fieles seguidores de todo el mundo) podrán seguir a los jóvenes reyes del pop coreano -Rapmonster, Jin, J-Hope, Suga, Taehyun, Jimin y Jungkook- desde la previa y el backstage con todos los detalles, hasta su mega show en el Estadio Olímpico de Seúl. Ese recital, que se concretó como parte de la gira de su álbum Love Yourself, recorrió ocho países de Asia y Europa, donde brindaron un total de 41 conciertos entre agosto y noviembre del 2018. Y las imágenes que los fans verán fueron grabadas con más de 40 cámaras de alta tecnología. El film será proyectado sólo hoy en más de 90 países, en 3.800 salas; con lo que podría decirse que es un sábado absolutamente Army.