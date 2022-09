En su canal de Youtube tiene casi 700 mil suscriptores y sus videos, miles de reproducciones, sin contar la cantidad de veces que se comparten en redes sociales, volviéndose virales. Tal es la popularidad que tiene "Jennifer La paraguaya", la aguda, mandona e incansable mujer que compone el correntino Wali Iturriaga, que llega con su gira el domingo y ya debió agregar una segunda función.



Tiene 39 años y es profesor de educación física, pero asegura que siempre tuvo inclinaciones artística, sólo que priorizó seguir el mandato familiar relacionado al fitness y dejó al arte como un hobby. Pero un día, no hace tanto, sus voces internas afloraron y surgió primero "Cachilo" y después "Jenny'; que cobró tanta notoriedad que lo hizo mudarse con su mujer y cuatro hijos a Buenos Aires para poder manejar su nueva carrera artística desde ahí.



"Vengo de una familia relacionada al deporte, a los gimnasios, me crié y estudié eso desde chico, pero siempre a la par estaba haciendo algo que tuviera que ver con el arte. Estudié teatro, toqué en muchos grupos de rock, dibujaba, escribía, mi mamá es una escritora conocida en Corrientes. Por un tema familiar uno va heredando, había que trabajar de eso, ocuparse de eso" contó en una charla con DIARIO DE CUYO.



Fue con la idea de hacer una movida solidaria que surgió "Cachilo". "Me crié en al lado de un barrio marginado y cuando sos chiquito tus amigos terminan haciendo los del barrio. Empezaron a pasar cosas muy increíbles. Cachilo, que es como una caricatura de un villero correntino y se hizo muy popular en toda la región, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. Con ese personaje generamos un montón de cosas, conseguimos 400 sillas posturales y empezamos a trabajar con varias enfermedades, como la fibrosis quística y la Atrofia muscular espinal (AME). Así comencé a actuar en festivales y shows, todo de onda y para conseguir donaciones" contó sobre sus inicios el artista que empezó a llenar teatros en 2019.



"Cuando 'la Jenny' se viralizó pensé que los paraguayos me iban a matar, que era una burla, pero yo lo hice porque mi abuela era paraguaya, nosotros criados yendo y viniendo a Asunción, era una especie de homenaje y jugábamos con eso. Era algo natural, compartimos un montón de cosas con Paraguay, costumbres, el guaraní" explicó sobre su personaje más famoso, que está casada con Juan Carlos, a quien no da respiro. Los videos sobre cómo Jenny habla de los grupos de Whatsapp también fueron furor, sobre todo en pandemia.



"La Jenny se viste de fluo siempre. Yo venía de una clase de Zumba, que suelen ser bien coloridas. Me acuerdo que me puse la peluca, me senté e hice ese personaje. Explotó mucho más en las otras provincias y Uruguay. Este personaje me hizo pensar en animarme a hacer teatro, yo a los escenarios ya los tenia recorridos por las bandas. Surgió de repente, en agosto de 2019, y a los dos meses estábamos haciendo el primer teatro en Corrientes. En diciembre estábamos llenando los teatros. Habíamos hecho gira en la costa en el verano del 2020 y se frenó todo cuando pasó todo lo que pasó", aseguró.



Sobre las temáticas que usa, Wali dice que son "situaciones de pareja, llevadas al humor, a la caricatura, y con eso la gente se siente identificada".



Admite que tuvo que hacer algunos ajustes desde que se volvió más popular su personaje. "Yo fui afinando los videos, porque me parecían algunas cosas y otras por cosas que me aportaba la gente; porque el humor va cambiando año a año, la gente se ríe de distintas cosas. Al comienzo la Jenny era un poquito más agresiva con Juan Carlos, todavía lo es, pero eso se fue mejorado" reconoció aunque opinó que en general siempre ha tenido buena recepción y pocas críticas.



"Siempre se entendió que esto se trata de humor, que es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, con lo que pienso, con mi familia, mi forma de ser. Desde ese lado hago entender que es una ficción" aportó, mientras que, puntualmente sobre las modificaciones que muchos humoristas tuvieron que hacer en los últimos años por el cambio de paradigma y el lugar de la mujer, Iturriaga dice que no tuvo que hacerlos. "Yo nunca tuve un lado muy machista, al contrario, siempre fue la mujer dominante o mujer empoderada, así que nunca tuve que cambiar tanto. Sí me pasó que me digan 'qué pasaría si esto que estás contando fuera al revés', que en vez de Jenny fuera un hombre el que hace estas cosas; pero hay que entender que desde el humor se pueden cambiar algunas realidades, que está bueno que siga pasando eso" concluyó.



Wali siente que su trabajo aporta a mejorar la vida de las personas. "Mucha gente se siente reflejada en los videos y me escriben, me dicen 'yo era así con mi marido o mi mujer y ahora podemos mejorar', o también que en la pandemia,sobretodo, la cantidad de gente que estaba sola, con problemas, como muchísimos de nosotros, y estos videos los ayudaron un montón. Me cuentan historias impresionantes... gente que tuvo depresión y los videos la ayudaron a salir. ¡Lo bien que hacen 30'' de risa!', siempre digo lo importante que es trabajar la risa, yo que me dediqué toda la vida a cuidar la salud y tratando de mejorar el cuerpo, pero ahora de alguna manera seguí colaborando a la salud, porque reirse es súper importante".



Con expectativas en su segunda vez en San Juan, Wali Iturriaga está listo para mostrar de qué modo puede hacer reír con sólo con una peluca y mucha observación de una sociedad que comparte códigos y realidades.



El DATO

Jenny Tour. Domingo 11 de septiembre. Segunda función a las 22 hs en Teatro Sarmiento. Entradas: Platea baja A: $2.800. Platea baja B: $2.500. Pullman: $2.000.