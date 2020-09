El popular disco Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, firmado por Los Beatles ya no encabeza la lista de "Los 500 mejores discos de la historia", realizada por la influyente revista Rolling Stone. What's going on, de Marvin Gaye, es ahora el número uno, seguido de The Beach Boys con Pet Sounds. El ranking se construye a partir del impacto que tuvo cada placa en la cultura popular, y ahora el emblemático álbum del cuarteto de Liverpool cayó al puesto 24 y sólo Abbey Road permaneció entre los diez primeros.