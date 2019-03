Luego de que su hijo pequeño esté demostrando un comportamiento perturbador, su madre Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlándolo. Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior.

Título: Maligno

Título original: The Prodigy

Dirección: Nicholas McCarthy.

Actores: Taylor Schilling, Colm Feore, Jackson Robert Scott.

Actores secundarios: Peter Mooney.

Género: Terror.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 92 Minutos

Calificación: Apta mayores de 16 años

Cinemacenter

2D Castellano: 17.30 - 19.40 - 22.00

2D Subtitulado: 19.40 (solo 14/03)

CPM

2D Subtitulado: 21.10 - 23.00 trasnoche viernes y sábado 00.50

Play Cinema

2D Castellano: 17.10

2D Subtitulado: 21.10 - 23.35 trasnoche viernes y sábado 01.30