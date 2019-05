Juan Luis Lodoño Arias, más conocido como Maluma, presentó su nuevo disco, 11:11, y tiene dos colaboradores de lujo: Madonna y Ricky Martin. Ambos ya habían hecho otros trabajos con el colombiano.

Luego del éxito de "Medellín", el tema de Madonna con colaboración de Maluma, la dupla se volvió a juntar. Esta vez la reina del pop colaboró con la canción "Soltera", del nuevo disco que el músico colombiano acaba de lanzar durante las primeras horas del viernes.

"Quiere estar soltera, nadie la enamora, porque está tan buena que prefiere estar sola a mal acompañada", reza el tema perteneciente al álbum 11:11 que Juan Luis Londoño Arias adelantó horas antes del lanzamiento oficial.



La canción aún no tiene videoclip oficial, pero su adelanto ya tiene más de cien mil reproducciones en Youtube en pocas horas y el número irá en aumento, si se tiene en cuenta que "Medellín" ya superó los nueve millones de vistas en la plataforma.

El clip se había estrenado hace exactamente un mes y generó gran debate ya que realizan varias escenas subidas de tono que incluyen baile y besos.

La reina del pop no es la única que participó del reciente disco. También hicieron lo suyoOzuna, Nicky Jam, Zion & Lennox, Sech y hasta Ricky Martin que estuvo en el tema "No se me quita".



"No se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca, y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso", cantan los artistas que ya habían hecho juntos el clip "Vente pa' ca" que tiene más de mil millones de reproducciones.

El disco también incluye los temas "Déjale Saber" y "11:11", que le da nombre al álbum. Este último ya tiene su clip oficial, que en menos de doce horas superó el millón de vistas. En el video, muy colorido, se lo ve al artista intentando conquistar a una chica que está con otro: "Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, eres muy bonita para llorar con él".