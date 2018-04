Durante un reportaje en vivo con aficionados de las Chivas de Guadalajara que estaban celebrando el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, se registró un incidente serio.

Cerca del final de su enlace, la reportera María Fernanda Mora de la cadena Fox Deportes de repente empezó a agredir con su micrófono a un aficionado que estaba saltando detrás de ella.

INACEPTABLE!! TERRIBLE!!



"Aficionados de las Chivas" agredieron en vivo a la reportera María Fernanda Mora de Fox Sports.



En Twitter Mora reveló lo que había pasado cuando le contestó a un usuario que indicó que le parecía que ella reaccionó exageradamente.

“Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces”, escribió la reportera. “Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida”.