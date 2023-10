FOTO Marcos Urisa

Especialmente desde que la Sede Cuyo de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) se instaló en San Juan, en 2016, la producción audiovisual en la provincia dio un salto. Sin embargo hay antecedentes que de algún modo sentaron bases y abrieron camino a las actuales generaciones. Ahí es donde buceará -junto a quienes quieran acompañarlo- Daniel Gil, un apasionado cinéfilo Licenciado en Historia, coordinador del Área Audiovisual del Ministerio de Turismo y Cultura y docente de la ENERC, quien hoy a las 19 hs brindará una charla sobre cine sanjuanino en el marco del 3er Festival ENERC Proyecta, que se desarrolla en esa casa de estudios. El objetivo es, a partir de aquellas primeras experiencias, hacer una proyección a la realidad actual.



"Lo que vamos a hacer es tomar un caso testigo, el de Hugo Reynaldo Mattar, y ver cómo funcionó o si funcionó ese intento de hacer un cine desde la provincia y la región, que en cierto sentido pudiera competir con el cine hecho en las grandes urbes. Mattar fue el primero que buscó una cinematografía local. A diferencia de Mendoza, que ya se había desarrollado con un grupo de bodegueros que había hecho películas y estaba intentando eso desde los años '40, San Juan no tenía esa tradición; y Mattar, que era un documentalista, lo intentó y con el buen tino de hacerlo con un personaje mítico y dotado de un contexto histórico, que no fue poca cosa", comentó a DIARIO DE CUYO Gil, en referencia a la película Difunta Correa, filmada a mediados de los '70, protagonizada por Lucy Campbell junto a actores nacionales y locales y que tuvo un éxito singular.



"Hubo otras películas que se filmaron acá, pero venían de afuera. En ese contexto es que él parte de una localía con el fin de proyectarse en el circuito comercial, de tener una exposición nacional y convertir a San Juan en un escenario válido dentro del cine nacional. La pauta la da el hecho de que primero hizo Difunta Correa y Luego Visión de un asesino", analizó, sumando el thriller que Mattar estrenó en los '80, estelarizado por Juan Carlos Dual, Oscar Kummel, Carmen Renard y Campbell, entre otros. "Creo que lo importante en el caso de Mattar es esa intención de trascendencia nacional a partir de lo local, eso es lo fundamental cuando te preguntás por los antecedentes", marcó el profesor, quien contempló las complicaciones que debió enfrentar el realizador en aquella época, plantando bandera. "La audiovisual es una actividad que a diferencia de otras disciplinas artísticas, requiere un gran compromiso económico y técnico; y más aún en ese momento", expresó Gil, quien acotó que por entonces la que acompañaba a Mattar era gente que provenía en general de la televisión, que iba adquiriendo oficio y pasaba eventualmente al cine.



"La Difunta Correa se estrenó a nivel nacional y si bien no podemos decir que fue un éxito en el país, no pasó desapercibida. Pero sí lo fue a nivel regional y local. En San Juan fue un éxito increíble, estuvo más de seis meses en cartel. Eso llevó a que Mattar hiciera la segunda película, aunque no funcionó como se esperaba. Lo que sucedió, para mí, es que la Difunta tiene un plus: un contexto. Empieza con imágenes de los promesantes reales, una bajada documental. Y en la ficción está muy bien trabajado el tema historiográfico, cómo al personaje lo sitúan en un proceso histórico particular, que es la guerra entre unitarios y federales en San Juan. Cabe aclarar que se filmó en el '75, un tiempo donde se hacía bastante cine histórico en el país, no siempre con los mejores resultados, pero muy frecuentado".



Gil explicó que el interés por la producción cinematográfica local siguió después con otros nombres, aunque consideró que "fueron iniciativas más individuales". "Aparecieron directores como Pepe de la Colina, que trabajó con Mattar; Mario Bertazzo, Daniel Valenzuela, entre otros... Hay una generación que sigue, pero me parece que ya con otras metas, no está esa cuestión de querer hacer una producción que cumpla a nivel nacional, la expectativa de trascender a otro nivel ni de transformar a San Juan en un polo. Por ahí lo podés encontrar un poco en De la Colina con su film sobre Sarmiento (Sarmiento, un acto inolvidable, de 2009), pero considero que Mattar es un caso aislado y por eso un caso testigo que podemos usar para saber dónde nos paramos", dijo Gil. "Y ahí ya pegaríamos un salto hasta los sanjuaninos que empezaron a estudiar cine en Buenos Aires y que intentaron dar una cierta mirada. Un ejemplo es Ana Pelichotti (actual vicerrectora de la ENERC) con un corto sobre la Difunta Correa que tiene proyección nacional. Después la ENERC provoca una explosión y además, al estarse profesionalizando la actividad, surgen otras posibilidades. Tenemos el caso de Pez Dorado, que ahora empieza a trabajar un largometraje con apoyo del INCAA, además de haber ganado Historias Breves; y como ese, otros proyectos", subrayó Gil, para quien -de igual modo- es indispensable no desconocer las raíces.



"Hay que reconocer que es una tarea muy grande realizar una película en un lugar donde no había tradición cinematográfica. Y en ese sentido a Mattar le cabe el destino de todo precursor: Todo lo que hace está bien, porque es el primero; pero también implica una serie de dificultades que no tienen los que vienen atrás", dijo Gil, para entonces ir por más: "Para algunos chicos que estudian cine, y para un público también, hay como una idea de que todo empezó hace cinco minutos; y en realidad hay una tradición de hitos y superaciones que se van dando para que las cosas lleguen al estado actual". Y concluyó: "Lo de Mattar era una idea que tenía que ver con un contexto. Ahora son otras ideas en otro contexto, pero no se puede negar el crecimiento de la actividad. Quizás no se vea en 5, 7 o 10 años, pero hay una proyección muy interesante".

Difunta Correa. Drama. De Reynaldo Mattar. Filmada en 1975, con Lucy Campbell (conocida actriz, guionista y productora, esposa de Mattar), Héctor Pellegrini, Ignacio Quirós, Jorge Rivera López, Luis Medina Castro y otros.

Visión de un asesino. Suspenso. De Reynaldo Mattar. Con locaciones como Valle de la Luna, estrenó en los '80. Con Juan Carlos Dual, Alfredo Iglesias, Jorge Rivera López, Oscar Kummel, Lucy Campbell, Bachi Buttini, Carmen Renard y otros.