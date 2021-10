Son horas de pesadilla para Alec Baldwin y todo el equipo de producción de la película "Rust". Después de que accionó un arma de utilería durante una filmación, la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció, mientras que el director de la película, Joel Souza, resultó también herido pero fue dado de alta. Todos quedaron atónitos, en shock. Baldwin posteó en su cuenta de Twitter: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para conocer cómo ocurrió esta tragedia". Y amplió: "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que la conocieron y amaron". Mientras tanto la investigación judicial continúa abierta para encontrar las causas del hecho. Desde la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE, según sus cifras en inglés) denunciaron que el arma que mató a Hutchins e hirió a Souza contenía una munición real, algo inconcebible, y resaltaron que el equipo que cubrió los departamentos de utilería, decoración y efectos especiales en Nuevo México no era del sindicato. Un portavoz de la productora de la película aseguró que sólo se utilizaron balas de fogueo, pero las autoridades policiales aún no lo han confirmado. No está claro si Baldwin realizó un único disparo, o si se habían hecho otros antes con seguridad. Los testigos señalaron que la congoja en Baldwin fue automática, sin poder creer lo que estaba ocurriendo: "¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?! ¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?!", repetía desesperado. Según información de The Santa Fe New Mexican, varias personas vieron a Baldwin afuera de la sede de la oficina policial angustiado y llorando mientras hablaba por teléfono.