"Vamos a San Juan terminando la gira en un año productivo. Pese a la situación, salimos todos bien parados", son las palabras de Martín "Mono" Fabio, voz líder de Kapanga, el combo que este domingo estará en la Sala del Sol de Luna Morena (ver aparte). El artista dialogó con DIARIO DE CUYO previo al espectáculo del que el conjunto será protagonista absoluto.



Orgulloso de estar "limpio" de drogas y alcohol desde hace medio siglo, el cantante aterrizará junto a sus compañeros Miguel "Maikel" De Luna Campos, Marcelo Spósito, Javier "Memo" Manera y Claudio Mafia con Mis Amigos Tour 2018, teloneados por los sanjuaninos de La Oveja Negra y Los García y Circus Groove; haciendo frente al difícil momento económico que atraviesa el país.



- ¿En qué aspecto se traduce la crisis?



- Cuando nos preguntan si notamos la falta de plata, decimos que sí. La gente empezó a cortar, donde corta siempre que pasan estas cosas, en los lugares donde los hacen felices. Pero no nos podemos quejar, cumplimos 23 años haciendo entre 70 y 80 shows anuales.



- ¿O sea que el público dejó de ir a los shows?



- La gente no puede pagar. Por ahí, un espectador fue a ver un show el año pasado y, ahora, lo sigue pagando. Además, al menos acá en Buenos Aires, te matan a shows internacionales, viene un Rogers Waters y todos vamos a verlo y cuando uno pone una fecha y sube 50 pesos la entrada, te put... y tenés que remarla. Así vamos viviéndola.



- ¿Las plataformas digitales serían otra fuente de ingresos?



- Eso es un choreo de los que inventaron la música digital. El artista es el que menos recibe, desde Sadaic, Aadi Capif, Youtube, Spotify... Y hay que lidiar con esas cosas, cuando al negocio lo ideó, lo planteó o lo patentó otro. ¡Me hubiese encantado inventar Spotify!



- ¿Pensás que estos canales se nutren de su trabajo?



- Lo bueno es que por lo menos te dicen: "Che, mirá que hay algunos pesos". Aunque cuando vas a cobrar, los pagos dan vergüenza. A los No Te Va a Gustar les pasó hace algunos años, como los únicos más visitados del rock en español con 20 millones de reproducciones en Youtube. ¡Cobraron menos de 3 mil pesos! Está mal barajado. Esto es la evolución del ringstone en su máxima expresión con las canciones tuyas. ¡Lo más loco!



- ¿Algún dato interesante que rescates?



- Que les den la posibilidad a un montón de bandas que antes tenían que ir a buscar una discográfica, pero somos millones y en el bulto se pierden un montón de cosas.



- ¿Los recitales siguen siendo la mejor opción?



- El show es lo que le da de comer a mi familia y la de mis compañeros. Si no tuviéramos la posibilidad de girar como giramos, sería difícil mantener en pie una estructura como la nuestra. Ni Youtube ni Spotify me dan de comer.



- ¿Cuál es el papel de las discográficas en todo esto?

- En 23 años, tengo 10 discos y una sola vez cobré las regalías, fue en 1998 cuando sacamos A 15 centímetros de la realidad y me dio tanta vergüenza lo que me pagaron, que nunca más fui. Al sindicato me afilié en 1998; cuando fui a votar en 2017, no me dejaron votar porque es un nido tomado por personas que no tienen que ver con la música, no digo que no se lleven plata pero no más que los músicos.



- ¿De qué manera se sostuvieron a lo largo del tiempo?



- Fuimos constantes, consecuentes y estables como grupo humano, salvo el bajista que lleva 13 años en el grupo, somos los mismos.



- Son como una gran familia...



- Más que eso. Esto excede lo familiar. A las familias las heredás. En cambio, a los que están conmigo arriba del micro, los elijo todos los días. No me los adosó nadie. Y así va pasando el tiempo.



- Aunque arrancaste en 1989 con Kapanga y los Yacaré...



- Pero no lo cuento porque es el anteproyecto de Kapanga que llegó después, haciendo lo que teníamos ganas de hacer. Nos pareció algo novedoso, entretenido, nos reímos muchísimo. Pero no empezamos en joda, fue pensando que teníamos que sobrevivir en un trabajo no convencional y lo logramos, superamos las expectativas.



- ¿Cómo se desarrolló musicalmente el conjunto?



- Para bien. Siempre intentando buscar una mejor canción, una mejor letra, sintiéndonos cómodos en todos los estilos que abordamos, con influencia de cuarteto, punk o reggae. Grabamos con Andrés Giménez de ANIMAL, Ricardo Mollo, Árbol, Mimi Maura, Pity Álvarez; lo que demuestra que uno no hizo tan mal las cosas. Cuando salimos en el '98, éramos un poco resistidos por el stablishment rockero, debido a nuestro estilo. No lo entendía porque para mí era natural lo que hacíamos. Ya para el segundo disco, vino Mollo y entendió lo que nos sucedía, el tipo vino y grabó Demasiado, una canción cruel y actual, y el que nos miraba con recelo nos empezó a mirar con cariño.



- ¿Les quedan sonidos y temas por transitar?



- Estoy muy conforme de la evolución desde lo visual y artístico, el sonido, la ejecución instrumental y en todas las cuestiones que cuando empezás es de principiante. Los 23 años de banda te dan la posibilidad de plantarte en cualquier escenario internacional. Más allá de todo, agradecemos tener la suerte de seguir con la banda. Nunca bajamos los brazos.



Dato



El recital será en el festival Bee Black Rock este domingo 25 en la Sala del Sol de Luna Morena (Av. Rawson 1302 sur). Entradas anticipadas a $350 en Data, Hoffman Instrumentos, Cultura Under y Kiosco 24. Teloneros: La Oveja Negra y los García y Circus Groove.