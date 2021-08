Compositor, productor, cantante y tecladista, Marcelo Moura es también portador del legado vivo de Virus, una de las bandas icónicas del rock nacional que lideró su hermano Federico. El menor de los seis hermanos regresará a San Juan en septiembre (ver DATO) para reencontrarse con el público a través de dos conciertos, pero esta vez, como solista. A la espera de su llegada, Moura habló de su presente y de sus expectativas puestas por la gran gira que está preparando Virus para Latinoamérica.



- ¿El repertorio de Virus alimentó gran parte del cancionero del rock nacional?



- No puedo ser objetivo, pero me admira mucho la vigencia que tiene Virus, porque todos los días recibo de los jóvenes, de los grupos nuevos de 18 y 19 años, videos de reversiones de clásicos de la banda como Dame una señal. La permanencia de las canciones es sorprendente, me llama la atención tanta trascendencia y ni yo puedo creerlo y hay mucho más todavía por descubrir. Fue así, una carrera prolífica, esas canciones tienen su peso y su valor. Además, hay gente del trap y de otros géneros que hacen covers de Virus, para mí es un orgullo enorme.



- Esto fue consecuente también de una época compartida con GIT, Abuelos, Soda y Twist, entre otros ¿estás es un rol de puente comunicante con las nuevas generaciones?



- Sí, por supuesto. En la posdictadura cívico-militar, los años '80 fueron de una explosión creativa en el arte. Fue una década dorada. Fuimos los primeros en aparecer con una propuesta nueva pero que decantó en una movida que hasta el día de hoy es un signo de época. Sin embargo, el puente está en la propia gente que sigue componiendo, escuchando, difundiendo, reversionando, reinterpretando. En esta terrible pandemia, creo que el regreso de Virus, traerá un momento nuevo, otra etapa de explosión artístico-cultural, porque la gente estuvo mucho tiempo guardada, tiene ganas de salir, celebrar, bailar, disfrutar de la música y sacarse tanta tristeza encima. Si algo caracterizó a Virus, es su forma de ver la vida positiva, tenemos un cero golpe bajo y creemos que a la vida hay que hacerle el amor. No hay que detenerse en lo que no hace bien, sino que hay que ponerle todo a las cosas que valen y que sumen.



- ¿Qué reflexiones desde lo humano te dejó este tiempo que vivimos?



- La pandemia nos pegó a todos de manera distinta, hubo gente que perdió afectos muy cercanos, con problemas económicos tremendos. En mi caso, no tuve un pariente cercano que sufrió la enfermedad de manera grave. Contra sí tuve que luchar, fue con algo más existencial, porque todos mis días debía preguntarme qué hago de mi vida. Acostumbrado a viajar, a cruzarme con mucha gente, a ser un nómade, de repente no lo hacía más y no tenía mucho sentido mi vida, no tenía norte y la lucha fue esa, de no deprimirme. Entonces dejé un poco los instrumentos y lo canalicé de otra manera, en hacer deportes y también en ponerme las pilas en un proyecto enorme con Pop Art y Sony por 6 años para hacer este reencuentro de Virus. Pero también significa, a la larga, una despedida al final porque ya no nos dan los números para tocar por mucho tiempo más. Así que me enfoqué en ponerme bien, estar saludable y bajar unos años encima que tengo.



- ¿Considerás que como sociedad mejoramos en algún aspecto después de esta tragedia?



- Dividiría en dos la respuesta. Primero: me la paso viajando a cada provincia, en un pueblo o en una ciudad y admiro el país maravilloso que tenemos con gente generosa, afectuosa, un país rico de bellezas naturales que no tenemos nada que envidiar a nadie afuera. Segundo: tenemos gente que toma decisiones en el país que lo hace mal desde que tengo uso de razón. Desde los tiempos de Onganía como dictador lo veo así. La única esperanza que tenía fuerte de un cambio era con Alfonsín, de poder dar un giro de una vez por todas, pero lamentablemente, por intereses mezquinos de tipos que piensan en sí mismos, no lo logramos. Es preocupante y doloroso. El nivel de tensión de violencia, de agresión y odio es muy fuerte. Tengo un hermano desaparecido y asesinado, pero no aportaría nada si me hago el violento y quiero vengarme. Pero hay mucha gente que puede ser feliz a través de una canción y eso es más que suficiente ese aporte que puedo dar. Si todos nos pusiéramos a dar al otro un bien, estaríamos mucho mejor. Aunque yo y Virus no pueda cambiar nada, pero con que le mejore el día a alguien, eso ya justifica mi existencia.



- ¿Cómo te moviliza este regreso de Virus y qué cosas vendrán?



- Vamos a volver con un documental, con unos cinco EP con gente reconocida y haremos shows por todo el territorio conocido por Virus. Para la gente que nos sigue significa mucho. Será un proyecto muy ambicioso. En diciembre se estrenará oficialmente la gira con un documental. Participarán Joaquín Vitola de Los Indios, Javiera Mena de Chile, Caetano Veloso, Los Decadentes y Bandalos Chinos y muchos más.



- Bobby Flores escribió una vez un artículo relatando que Federico Moura se despidió diciendoles "No lloren por mí, crezcan". ¿Le hiciste caso?



- Sí, ahí entramos en un tema que da para hablar mucho. Lo siento siempre presente a Federico cada vez que actúo solo, es como algo místico; y me hace pensar qué es la muerte o qué hay después de ella. De todas formas, Federico sabía que Virus es un grupo, que Julio en colaboración conmigo éramos quienes escribíamos las canciones... Él sabía perfectamente que todos éramos los Moura, los que representábamos a Virus y que la banda podía seguir sin él. Por supuesto que su talento es irreemplazable, aun así no dejaba de ser Virus algo distinto. Mantenemos vigente la obra de una época muy prolífica. Aunque después tuvimos un montón de críticas por continuar, nos mantuvimos siempre en un bajo perfil y respondimos todas esas cuestiones con música, dándolo todo y no entrando en terrenos de divisiones y confrontamientos, rivalidades o agresiones. Es un mundo que desconocemos y ya hay bastante otra gente que se dedica a eso, no nosotros.



DATO

Marcelo Moura. Show doble. Actuará el viernes 3 a las 22 hs en La Kelita Bar y a las 0 hs en Cuero Santo. Ambas presentaciones cuentan con derecho a show de $850.