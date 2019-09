No es la primera vez que No te va a gustar (NTVG) actúa en tierra sanjuanina, pero sí la primera en el Teatro del Bicentenario. Y es que la banda uruguaya traerá su nuevo disco, lanzado en abril con versiones acústicas de clásicos de su carrera, algunas grabadas junto a invitados como Julieta Venegas, Jorge Drexler y Hugo Fatorusso. Este concierto unplugged es parte de gran gira -con más de 60 presentaciones- con la que el combo que lidera Emiliano Brancciari celebra sus 25 años de carrera; alcanzando un reconocimiento que los ha llevado a toda Latinoamérica y Europa, siendo unas de las bandas más convocantes del momento. "Estamos felices con este show, yendo a los teatros, que es algo nuevo" comentó a Brancciari a DIARIO DE CUYO, quien destacó el presente de la banda y habló sobre el camino transcurrido.



-¿Te sentís cómodo en este formato acústico?

- Tocamos casi todo el disco y un puñado más, canciones que se adaptan al formato, y muchas de ellas generalmente no tienen espacio en nuestro show eléctrico. Osea que está bueno, porque estamos disfrutando de eso, de otra sonoridad, de tocar sentados, de los teatros, la gente nos está viendo diferente y disfruta de otra cosa; obviamente no tiene la adrenalina de los otros shows, pero pasa por otro lado.





-¿Que balance hacés de los 25 años de la banda?

-Ha sido un largo camino, muy disfrutable, nos hemos hecho hombres en este camino y hemos logrado vivir de lo que amamos que es super importante. Haber recorrido este camino juntos, pero lo importante es seguir motivados en lo artístico, ese es el motor fundamental para una banda y muchos proyectos a futuro.





-¿Cómo fue el disco nuevo, con invitados como Julieta Venegas?

-Trabajamos en cada canción y en algunas la propia canción nos pedía el intérprete. Ese fue el caso de Chau y pensamos en hacer una tonalidad para que la cantara una mujer y enseguida se nos vino la voz de Julieta; la verdad que fue un acierto. La rompió, puede ser perfectamente una canción de ella, se adueñó del tema, eso es buenísimo. Además de su profesionalismo, fue increíble su buena energía y predisposición, como la de todos los invitados.





-¿En qué lugar te parece que está ubicado NTVG en la región?

-Es una banda que recorre la región, América y Europa... nos sentimos muy queridos, nos sentimos en un buen lugar, en un buen sitio, en el corazón de la gente y tenemos mucha suerte de que en cada lugar donde vamos siempre hay público y que nos quiere, eso es un trabajo de años y tenemos este privilegio.





¿Dónde marcás ese momento bisagra, donde comenzaron a ser más masivos?

-Según el territorio, ha sido en diferentes momentos según el país. No es un momento, pero con el primer disco tocamos en todo Montevideo, con el segundo tocamos en el resto de Uruguay, con el tercero empezamos a venir a Argentina, a la altura del cuarto empezamos a ir a Europa y después vinieron los otros países de Latinoamérica. Fue progresivo. Siempre tuvimos que empezar de cero en cada lugar, así que está bueno porque nos mantuvo con los pies sobre la tierra y con ganas de empezar de cero donde sea. El espíritu de la banda es ese.





-¿Qué sería tener los pies sobre la tierra para artistas como ustedes?

-Y... no tener exigencias en lugares donde la infraestructura no da, nosotros nos adaptamos. Cuando vamos a un lugar y hay miles de personas esperándonos, por ahí tenemos algunos gustos como tener un hotel bueno o qué se yo... pero sabemos que si vamos a un lugar donde hay un puñado de gente esperándonos, nos adaptamos y dormimos donde sea.





-En este tiempo, ¿hubo algún momento de la banda que necesitaron rearmarse?

-Sí, en 2006 cuando se fueron dos miembros fundadores, tuvimos que refundarnos, tuvimos que mirarnos y ver qué era lo que teníamos con la nueva formación; y después obviamente cuando falleció Marcel, el tecladista, fue un golpe durísimo y más que en lo musical tuvimos que transformarnos a nivel personal, individual y grupal.





-Para adelante, ¿cómo ves a la banda?

-Nunca miramos tanto para adelante, lo que sí intentamos es estar motivados con lo artístico, y si eso existe, y si se cuida el grupo humano, no tenemos techo, no tenemos una fecha para adelante.





-Te imaginabas cuando escuchabas música por radio de niño, que que llegarías tan lejos?

-No, no, la verdad que no. Me imaginaba tocando la guitarra, pero nunca creí que podría vivir de la música, conocer tantos países gracias a eso y ser una de las bandas más convocantes del país donde nací, que es Argentina. Realmente no, nunca lo pensé.

EL DATO

NTVG. La banda uruguaya actuará el martes 17 de septiembre a las 22 en Teatro del Bicentenario. Entradas: $800, $900, $1.000 y $1.200.