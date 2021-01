Considerada una de las agrupaciones de cuarteto con mayor historia, la popular formación cordobesa llegará a la provincia para presentar sus clásicos y nuevas producciones en Espacio Sol Cirqa (ver aparte) pero será en formato reducido debido a la pandemia y los protocolos vigentes. A causa de la crisis sanitaria que dejó en suspenso la actividad artística al cerrar teatros y salas de conciertos para evitar la propagación del coronavirus, el grupo tuvo que amoldarse a la "nueva normalidad". Y, de este modo, encontró la clave para reencontrarse con el público de manera presencial, según indicó Carlos Lacamoyre, su mánager histórico, en diálogo con DIARIO DE CUYO desde Córdoba, ciudad en la que nació el fenómeno musical.



Con 73 discos grabados, más de 40 discos de oro, 12 de platino, 1 doble platino y 6 dobles de oro, 2 premios ACE, más de 10 Bambas de Carlos Paz y 2 Carlos Gardel, entre otros reconocimientos a lo largo de su trayectoria, el conjunto tuvo que recortar su numeroso plantel: pasó de contar con 16 integrantes a sólo 7, todo esto con la única finalidad de poder subir a los escenarios, tal cual dijo Lacamoyre, en referencia a los cambios que sufrió para sonar en vivo con las voces de Jonathan "Gino" Rodríguez, Jonathan "El Pana" Rodríguez y Pablo Mansilla (foto).



"Está todo tan difícil, muy complicado... La banda está saliendo con esa formación, al igual que lo que se está haciendo en todo Córdoba y el país, porque el Covid-19 no permite a más gente en el escenario. Nos la estamos rebuscando para trabajar y decir presente", se lamentó Lacamoyre sobre la compleja actualidad que transita el sector y, en especial, respecto a la banda que durante la cuarentena, además de los streaming, reversionó Déjennos bailar, una de las canciones de sus primeros álbumes, con "la intención de llevarle alegría a la gente en esos tiempos, una caricia al alma", como señaló.



"Estuvimos prácticamente 10 meses sin trabajar y eso hizo mucho daño a los músicos, cantantes y productores del país. ¡Gracias a Dios! tenemos esta manera para regresar, por eso le pedimos a la gente que se cuide para poder seguir, si no nos perjudicarán. La pasamos muy mal. Vivimos de los ahorros un tiempo, después había que salir a rebuscárselas, alguno puso una verdulería, otro una casa de limpieza, otro vendió huevos, otro se puso una peluquería y otro una panadería, pero seguimos unidos pese a esta enfermedad", reveló el empresario acerca del proceso de reinvención de sus componentes, para "tratar de sobrevivir" mientras esperaban su retorno a escena.



Semillero de artistas del que salieron solistas desde Gary y Jean Carlos hasta Javier "La Pepa" Brizuela", Cristian Amato, Alejandro Ceberio, César Palavecino -subcampeón del reality show Operación Triunfo en 2015- y "Thiago" Griffo -hijo de Gladys "La bomba" Tucumana, ex Cantando 2020-; desde sus orígenes, "Trula" se transformó en una de las máximas referencias del género. Así, arribó por primera vez a San Juan, en 1986, con su clásico Si no voy al baile me muero con "Marito" Gutiérrez como intérprete.



"San Juan nos vio nacer junto a Tucumán y Córdoba. En el '86 llegamos a ir una vez al mes, después seguimos viajando para allá con "El Negro' José y 'Gary' y luego con 'La Pepa' y 'Gary', y Lisandro y La Pepa. Ya en los '90 dejamos de ir porque fue tanto el trabajo en nuestra provincia que no podíamos movernos. ¡Pero en el 2000 volvimos e hicimos historia!", recordó.



"Es que hoy por hoy, toda Córdoba tiene algo de Trulalá, si no es un boletero, es un portero, un asistente, un músico y la mayoría de los cantantes que hicieron carrera en solitario salieron de acá, excepto 'El Toro' Quevedo, 'El Negro' Videla y Fernando Bladys que pasaron por Chébere", evocó el agente sobre el éxito trulalalero, hoy a cargo de Mauricio Cánovas que entró en 1997 y se encuentra a cargo de la animación como hijo del fallecido Manolito, alma mater del grupo que debutó en el club cordobés de Unión San Vicente el 17 de noviembre de 1984, para proyectarse dentro y fuera del país.

DATO

El recital será mañana en Espacio Sol Cirqa (Pellegrini entre Ig. de la Roza y Av. Libertador).

será mañana en (Pellegrini entre Ig. de la Roza y Av. Libertador). Reservas a los cels 2644112079 y 2644561244.

a los cels 2644112079 y 2644561244. Entradas: desde $300 y $3.000 la burbuja (incluye un Smirnoff o fernet).

desde $300 y $3.000 la burbuja (incluye un Smirnoff o fernet). Soportes: Marcos Gómez y Los del Swing y El Yeyo.

Las voces destacada de "Trula'

Con Gary. El combo junto al recordado como "El Angel que canta' (el segundo de la izq. parado) que falleció el 9 de noviembre de 1996.

Los orígenes de la banda fueron con "Marito' Gutiérrez quien comenzó junto a Luis "Chocolate' Martín en 1984, para luego compartir puesto con Edgar Fuentes más conocido como "Gary' en 1985 quien siguió con José "Pucho' Moyano entre 1986 y 1989 y Javier "La Pepa' Brizuela que estuvo de 1989 a 1994. En plena renovación, ese mismo año, se integró a las filas el dominicano Carlos Vidal Sánchez que comenzó su carrera en Argentina como "Jean Carlos'.



En constante movimiento, entre otros, Cristian "Loco' Amato se sumó en 1997; y en 2007, tras consolidarse como una de las voces más importantes del cuarteto, se apartó para iniciar su carrera individual. Otro de los destacados es Aejandro Ceberio que se inició en Trulalá en 1997 e hizo dupla con cantantes como Pablo Ravasollo que se agregó a fines de 2002 y participó hasta 2006, cuando perdió la vida en un accidente automovilístico. Con su partida, César Palavecino pasó a formar parte en 2008 y permaneció hasta 2018 compartiendo su puesto con otras voces como Tyago Griffo que estuvo desde 2017 hasta mediados de 2018. Desde 2019 hasta el presente, la formación está compuesta por Jonathan "Pana' Rodríguez, Pablo Mansilla y Jonathan "Gino' Rodríguez.