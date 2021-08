El pianista y compositor Tito Oliva estrenará en septiembre su primera ópera de cámara. Una pieza perteneciente a un género clásico surgido en Europa que ahora alumbró un sanjuanino de este siglo, que tiene una puesta integral, aunque en formato reducido, como se permite en esta época de pandemia. Con dirección musical del maestro Emmanuel Siffert, la creación estrenará el próximo 4 de septiembre en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.



"Borrarás las sombras" tiene su génesis en un proyecto de investigación presentado por Oliva en el Instituto de Expresión Visual de la UNSJ en 2019, y el año pasado Oliva se dedicó a terminarla. Aunque había pensado en el acompañamiento de una orquesta, la adaptó a lo que indica el protocolo para espectáculos artísticos que implica una notable reducción de artistas en escena. No obstante, Oliva está muy conforme con el resultado de su pieza.



"Es una ópera de cámara que fue hecha en este contexto, pensando que se pudiera hacer respetando protocolos de cantidad de músicos, cantantes y bailarines en escena. Se podría ampliar, pero, así como ha quedado estoy muy contento porque hemos logrado un resultado muy interesante y un formato que va a permitir que esta obra se pueda mover con cierta facilidad en escenarios chicos" contó a DIARIO DE CUYO el músico.



Las voces de la soprano Monika Skowron y el tenor Fernando Lázari serán las protagonistas de esta pieza acompañados además del piano de Oliva, por un quinteto de cuerdas, un clarinete y percusión. Además, una pareja de baile sumará otra capa artística a esa producción, donde sobra la buena predisposición de los participantes- destacó Oliva-, y que tendrá escenografía proyectada en base a obras realizadas por Silvina Martínez, Isabel Rostagno y Emanuel Díaz Ruíz.



El argumento también da cuenta de lo contemporánea que es esta ópera, porque está centrado en una temática ecologista.



"Tiene que ver con la relación entre la Tierra y el ser humano en torno a una situación de desarmonía y a lo largo de la partitura cómo esa relación conflictiva lleva a situaciones que pueden generar, por ejemplo, esta pandemia, o la contaminación ambiental. Y cómo el ser humano debe replantear su relación con el medioambiente para que pueda funcionar. La idea de la obra es esperanzadora" adelantó Oliva, quien prefiere no contar demasiado de la trama, y puntualizó sobre los alcances del género elegido.

"Para mí fue enriquecedor, es pensar la música desde un lugar más complejo que abarca la escena y los cantantes" Tito Oliva.

"Está el music Hall, que tiene que ver con el entretenimiento, con la diversión, o con algo de crítica social, y la ópera es una pieza teatral musicalizada, con un argumento. No podría decir que usé un lenguaje contemporáneo en cuanto a lo abstracto, en usar armonías muy disonantes, o atonales, sino que es una música tonal, que es comprensible", apuntó.



Para el también integrante de Neo Tango trío, la experiencia de terminar esas "escenas operísticas" que comenzó hace dos años ha sido importante. "Nunca me ha gustado encasillarme en un sitio sino abarcar lo más que pueda con las ideas que se me van ocurriendo. Para mí fue enriquecedor, es pensar la música desde un lugar más complejo que abarca la escena, los cantantes, y en esto ha tenido una gran importancia que se haya involucrado el maestro Siffert, porque gracias a él, que tiene una gran experiencia en el tema de ópera he podido aprender un montón de técnicas o como resolver algunas situaciones en la partitura", relató Oliva.

"Se puede hacer con pocos músicos una dimensión amplísima de sonidos. La percusión en sí misma es una orquesta sinfónica". Emmanuel Siffert

Sentado frente a él, escuchando atentamente, el director y violinista suizo, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ desde 2014, contó por qué decidió involucrarse en el proyecto de Oliva.



"A mí me gustan las composiciones de Tito y con la orquesta ya actuó el primer año que yo estuve acá, con Tango Tour, además estamos en pandemia, la orquesta todavía no toca y yo estoy recibiendo un sueldo de la universidad, para mí esto es un deber moral para con la cultura sanjuanina" dijo y también aseguró que es un modo de "apoyar a un compositor local, que es un talento importante. Porque nadie es profeta en su propia tierra: si se hace un proyecto local, se piensa que no es bueno. Es un hecho en todo el mundo que la gente es más escéptica cuando uno es del mismo lugar, si es de afuera lo valoran más" apuntó el director. Sobre el resultado puntualmente, Siffert destacó lo logrado con la percusión. "Se puede hacer con pocos músicos una dimensión amplísima. La percusión en sí misma es una orquesta sinfónica, hemos elaborado colores, trucos para hacer de la excelente idea de Oliva, un ambiente más complejo, gracias a todos los instrumentos que podíamos tener, se convierte en un color instrumental muy elaborado" dijo.



"La composición, la idea, está muy bien, la idea es muy actual y va a dar una razón para escucharla. Además no sólo tiene cantantes sino dos bailarines, entonces es una miniatura, pero de lo más complejo posible. Vale una, dos, tres y cien funciones" arengó el director, que desde junio se sumó al proyecto como director musical de una manera muy cercana a Oliva, puliendo cada aspecto de la partitura, contaron. Nunca habían trabajado tan mano a mano en un proyecto y ambos coincidieron en lo bien que congeniaron.



"Es una música muy accesible, con influencias con el jazz" definió Siffert para definir a esta ópera del siglo XXI con sello local indiscutido.