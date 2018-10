Soledad Fandiño y Laurita Fernández volvieron a quedar cara a cara después del enfrentamiento que tuvieron en la pista de ShowMatch y que continuó con declaraciones cruzadas en otros programas.

"Ayer estaba tranquila, pero me empezaron a caer notificaciones en el celular con los dichos de Laurita sobre mí en Los especialistas del show. Dijo que tengo el ego arriba, que era envidiosa y que me había quedado algo en el tintero (con Nicolás Cabré). Si alguien no te respeta, hay que contestar. La relación más importante que yo tuve fue con René, el padre de mi hijo", manifestó la actriz.

"Nunca hice una crítica con mala intención y no fui agresiva en mis devoluciones. Metés a mi pareja, que no tiene nada que ver al respecto. Tenés un hijo y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en lugar de revisar las notificaciones", retrucó la jurado.

"Pará, pará. A tu pareja la metiste vos en el medio. ¿Querés decir que una mujer que tiene un hijo no puede revisar las notificaciones en un celular? Es una locura, tené cuidado con las cosas que decís, te estás equivocando y te está escuchando un montón de gente", contrarrestó Fandiño.

Después de la coroegrafía, vinieron las devoluciones y cuando le tocó opinar a Laurita, se armó una discusión técnica durísima por sus dichos, que fueron respondidos por Nico Villalba y por el coach de la participante.

En total, el jurado les dio 26 puntos. El coach pidió la intervención del BAR, que optó por subirle un punto. En total, consiguieron un total de 27 puntos.