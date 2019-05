Luego de alcanzar exposición como subcampeona del Bailando por un sueño 2015, Ailén Bechara se convirtió en madre de Francisco tras 2 años de relación con el representante de futbolistas Agustín Jiménez y su cuerpo sufrió modificaciones. Si bien, la maternidad la llena de orgullo, la rubia santafesina no se sentía cómoda con su imagen y decidió hacer algo para verse mejor.



"Me propuse cambiar mi cuerpo, después de ser mamá no me gustaba lo que veía en el espejo, no me gustaba la ropa y era como mucho", confesó la modelo de 29 años en una entrevista al portal Ciudad.com. Feliz, la madre primeriza contó que el trabajo para lucir bella, recuperando el peso que tenía a los 23 años, fue a base de una exigente rutina a lo que sumó un personal trainer y salidas a correr, para transformarse en toda una chica fitness. Pero, sobre todo, ella recalcó que en el proceso tuvo un rol preponderante sus nuevos hábitos de alimentación saludable.



"Yo siempre le digo a las chicas que no es un milagro. Me maté para llegar a tener este cuerpo con el que estoy a gusto", dijo como consejo la madre primeriza de Francisco, de 10 meses, que también pasó por el quirófano para retocar su busto y operar una hernia que tenía en su abdomen.



En Instagram, ella postea fotos de sus looks y del empeño que le pone al gym para estar siempre diosa. Además, también tiene un espacio dedicado a los beauty tips que tan buenos resultados producen en su piel. Tarea cumplida.

Looks

Manteniendo su cabello siempre rubio y con volumen, Ailén opta siempre por llevarlo suelto y desmechado, con un toque casual, cuidado al detalle; claro que elige los recogidos para producciones o galas. En cuanto a su rostro, prefiere en especial los tonos nude.