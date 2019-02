Un gran paño multicolor en el suelo, simula la arena de un gran circo, donde payasos, mimos, malabaristas, magos y equilibristas entran para hacer reír y repartir alegrías al público. En este juego imaginario, los chicos y adolescentes aprenden no solo las disciplinas tradicionales del entretenimiento circense, sino que lo más primordial, desarrollan la igualdad, la participación, la creatividad y no menos importante: perder la vergüenza. Así son los días del nuevo taller de artes circenses, uno de los tantos (son doce) que se practican en el Vacacionarte. En el marco de los 10 años de existencia de la colonia artística que organiza todos los veranos el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el eje o leit motiv que cruza a todas las actividades, es 'la celebración'. Es en esta experiencia, donde la expresión pura es el común denominador para todas las edades, donde los pequeños entusiastas, sacan el payaso que llevan dentro. El taller, es coordinado por Alcira Núñez y Luis Cravero, juntos llevan la tarea de ordenar un poco las consignas y las tareas, el resto corre por cuenta de los jóvenes. 'Tienen muchas ganas de divertirse. Todo lo hacen de manera colectiva y además, no discriminan a nadie. Acá no diferencian los niveles cognitivos o sociales, se integran plenamente', dijo el profesor. Una de las claves, es que comparten todo, hasta la merienda. Facundo Gutiérrez, quien por primera vez participa del Vacacionarte, le ha fascinado todo el mundo del mimo: 'cuando tuve un problema en el corazón, conocí un mimo y me hizo reír tanto que desde entonces quise aprender todo sobre este arte'. Nicole Doncel, es la más inquieta del grupo, cansada que sus vacaciones de verano fueran monótonas y aburridas, descubrió su lugar dentro de la colonia y ahora es quien divierte a todos con sus ocurrencias: 'Hago payasadas y me salen muy bien. Compartimos chistes, bromas y siempre pinto la cara a los demás', contó con su carita toda pintada de azul y una nariz roja luminosa.



Esta es la última semana del Vacacionarte, con 400 niños inscriptos (mayor que el año anterior) que terminará este 22 de febrero. Los talleres llegarán a terminar sus propuestas para la gran exposición que será en el museo la primera semana de marzo.