Después de la actuación del último participante por San Juan en La Voz Argentina, Tomás Giménez habló con DIARIO DE CUYO acerca de su paso por el reality de Telefe: "Fue reconfortante, aprendí cómo se mueven en este programa, qué se busca y cómo funciona por dentro. Sé que no se basa mucho en lo musical, porque es un show de televisión, pero lo que viví me sirve para impulsar mi carrera solista", dijo el joven cantante. Tomás (22), quien nació en Tucumán, estuvo un tiempo viviendo en Puerto San Julián (Santa Cruz) y que actualmente está radicado en la provincia, hizo su participación, con el tema Medialuna, de Camilo. Consideró que la elección no le fue favorable puesto que dicha canción era muy cercana a Mau y Ricky, y si bien manifestaron que en principio les gustó, ninguno pulsó el botón. "Después de todo, fue inolvidable para mí. Al final las devoluciones fueron positivas, les gustó lo que hice. Hasta recibí de Mau un mensaje por Twitter diciéndome que se arrepintió de no elegirme y me mandó mucho afecto. De todas formas, creo que está bien como terminó todo", comentó Tomás. Ahora, piensa que muchas puertas se abrirán y apuesta todo para continuar con su carrera artística. Para fines de agosto, lanzará su nueva canción original "Lo que necesito" en sus redes sociales.