El joven pianista Jorge Rodríguez D'anna se prepara para un nuevo gran desafío. Instalado en Bélgica junto a su familia, el sanjuanino de 17 años pasó la primera ronda de un prestigioso concurso. Se trata del "Joune Chopin" o "Joven Chopin", un certamen internacional muy exigente dedicado a niños y jóvenes de 11 a 18 años y ahora deberá sortear una segunda instancia tocando en Lugano, Suiza, el 2 de enero de 2023.



Esta competencia se desprende del histórico Concurso Chopin creado en 1927, galardón preciado por los pianistas del mundo, ganado por Martha Argerich en 1965. Ahora es esa eximia pianista argentina -radicada en Suiza- quien preside el concurso donde fue seleccionado Jorge, que tendrá el honor de conocerla, algo que lo tiene muy emocionado.



"Estoy muy contento y nervioso a la vez, voy a hacer todo lo posible para que salga lo mejor. Pero, sobre todo, me gustaría disfrutar mucho y no tener ninguna presión, porque es una oportunidad muy linda y me siento muy afortunado. Así que voy a intentar disfrutar la experiencia sin estar tan estresado, lo que me parece complicado", se sinceró "Coco", en charla con DIARIO DE CUYO. El joven pianista se formó en el Departamento de Música con la profesora Ana Inés Aguirre y continúa estudiando con ella a distancia.



"Es un concurso de gran envergadura, son muchísimos candidatos, tiene gran prestigio como competencia, porque convoca a gente de todo el mundo, de muy alto nivel, mucho más competitivo. Como madre feliz, veo que lo disfruta, son oportunidades que está aprovechando y lo está haciendo con mucha madurez. Hay que tener fortaleza para tomarlo bien, quieras o no, es una prueba y es estrés" comentó la mamá de Coco, Vani D'anna, violinista, ex instrumentista de la Sinfónica.



"El jurado es de muy alto nivel, muy conocidos entonces estoy emocionado de poder conocerlos", comentó el joven sobre los jueces que según la página oficial son Leonora Armellini, Martín García García, Magdalena Hirsz y Alexander Reitenbach, además de Argerich.



Para el joven músico su participación en certámenes va más allá de ganar. "Si uno hace concursos, es evidentemente con el objetivo de ganar porque a pesar de todo es una competición, pero va mucho más allá de eso. Uno gana en madurez, en experiencia, en confianza, más allá de lo musical que también es muchísimo. Y también conocer a nuevas personas que son en el mismo ambiente mío"



Jorge es el único argentino participando y junto a un concursante mexicano, son los únicos latinoamericanos. "Me hubiera gustado que hubiera más latinos! Siempre es lindo conocer a gente de tu "misma cultura "opinó el pianista, aunque le quitó relevancia a la procedencia de los participantes. "Este concurso es un nuevo desafío y una linda experiencia sobre todo" resaltó quien este año ganó el Concurso Steinway, lo que le permitió dar varios conciertos en distintas salas y en septiembre del año próximo participar del Festival Steinway en Hamburgo representando a Bélgica.