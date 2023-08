Twerking, vogue, femme, heels dance, cumbia sudamericana son danzas que no se ven en tradicionales salones de clases, pero no por eso menos practicadas. De hecho, en San Juan hay una amplia comunidad que las cultiva y es en ese marco que dos profesionales locales, muy comprometidas con el quehacer dancístico de la provincia, armaron el "Festival G: Escenas en Goce". Se trata de un encuentro que tendrá espectáculos y performances, talleres y espacios de encuentro vinculados con estas danzas "urbanas y sociales", y que se llevará a cabo en el Centro Cultural Conte Grand, desde el 24 al 26 de agosto (ver aparte). Reunidas en Plataforma Danza San Juan, Giselle Slavutzky y Julia De Nardi -dos de las protagonistas del Festival Crudo de danza, entre otros cruces artísticos- son las ideólogas de esta movida que culminará con una gran pista de baile para que todos puedan ser parte de las diferentes expresiones que anida. María Elisa Jaime, Marisel Illanez, Emi Voiro, Vale Castro y Rapha Ello completan el equipo que trabaja a full, ajustando detalles del festival que cuenta con apoyo de Cultura de la provincia, INT y UNSJ.

"Con Julia venimos trabajando juntas y pensando a la danza, y a las artes escénicas en general, como un espacio placentero no sólo para nosotras sino también para el público. Entonces empezamos a ver de qué manera lo que nosotras hacemos podía ser parte de un marco de programación; y así nació Festival G", comentó a DIARIO DE CUYO Slavutzky, quien se reconoció como parte de un grupo que ha movilizado la escena local. "Sí, y ha sido un poco por necesidad y urgencia. Pensamos dónde podemos ser posibles y dijimos 'Bueno, hagamos esos lugares posible'", añadió.

Hace tiempo en este camino, incluso con obras en escena, las profes, bailarinas y coreógrafas comenzaron a contactarse con otros hacedores con la misma mirada. "Sudakas Sudadas es un elenco chileno que está haciendo búsquedas similares, esto de pensar la danza desde un lugar gozoso, que genere una situación más empática con los cuerpos que son distintos al de la danza tradicional, que sea un espacio festivo. Las invitamos, dijeron que sí; y cuando empezamos a producir vimos que había muchos otros que desarrollan prácticas similares, como Lean Bustos que está en Agitando el Nido con folclore queer; Raúl Páez, que tiene un personaje drag; Nachi Mercado, que forma parte de escena kiki; y Ana Clara Zalazar, que está difundiendo el femme y técnica de heels. Con todo esto armamos la programación en el Conte Grand, que es un lugar que recibe este tipo de propuestas, que las está ejecutando y que tiene un público", se explayó Giselle sobre la génesis de este encuentro que ha recibido un aporte del INT y continúa buscando sponsors.

Acerca de lo que se podría interpretar como un "no goce" en otras danzas, dado lo que propone el Festival G, la organizadora expresó que "la danza académica tiene unas formas y unas técnicas que son bastante estrictas, porque busca un resultado de profesionalización y espectacularidad que hace que el bailarín pase por situaciones que a veces no son tan placenteras. A la larga, lo que nos ha pasado a Juli y a mí, que venimos de esa danza académica, es que hemos podido encontrar otras formas, un poco más amables, que si bien no son tan espectaculares como lo que se puede ver en un ballet, también son danza y son arte". Y aclaró: "No es que una sea mejor y otra peor, son dos formas distintas y está bueno que existan. Pero justamente para este tipo de danza hay muy pocos espacios y está bueno saber que ahora también hay escenario para esas danzas, que es el Festival G".

Decididas a entablar una otra relación con el público -más horizontal y participativa, plantean-, dispuestas a atravesar diferentes generaciones y deseosas de que otras manifestaciones se sumen; las bailarinas trabajan para que Festival G no sea algo pasajero. "Esperamos que al público le cope la idea y que la red que hay atrás pueda seguir haciendo para llegar a otra edición con más personas y con más propuestas", concluyó optimista.



El cronograma

La segunda preventa, desde hoy al 20 de agosto, tiene un ticket de $4.000 para ver todas las obras y participar de los espacios de encuentro. Los talleres son a la gorra con pre inscripción vía Whatsapp al 2645476493. Finalizada esta preventa, se podrán conseguir las entradas -a $2.000 por noche- el mismo día de cada función, una hora antes del comienzo. Habrá venta de indumentaria y barra de tragos. Tickets en evenbrite.com.ar



Jueves 24

17 hs Contempocula. Taller. Por Diana Carvajal (Sudakas Sudadas, Chile)

21 hs Apertura: Último día de cumbia. Obra: dirección, animación y dirección de Giselle Slavutzky

22 hs Escena Kiki San Juan. Espacio de encuentro.



Viernes 25 de agosto

15 hs Gozar es tan parecido al amor. Taller. Con Julia De Nardi y Giselle Slavutzky (Plataforma Danza San Juan)

18 hs Danzas radicales. Taller. Con Camila Soto Gutiérrez (Sudakas Sudadas, Chile)

21 hs Sutiles humedades. Obra: dirección de Guadalupe Suárez Jofré y Facundo Cersósimo; con Julia De Nardi y Salomé Villalba

22 hs Pista de baile. Dj Mae Problema + Lean, Nachi, Egan, Ana Clara



Sábado 26 de agosto

15 hs Encuentros corporales. Taller. Con Andrea Amaro (Sudakas Sudadas, Chile)

20 hs La última danza. Obra, con dirección, musicalización y protagónico de Sudakas Sudadas (Chile)

21 hs Episodio III: La venganza de Giselle. Giselle y las Willis. Obra con dirección de Giselle Slavutzky y actuaciones de Slavutzky, Mifi Segovia, Julia De Nardi y Flavia Moncunill.

22 hs Pista de baile + Dj Camisota (Chile)