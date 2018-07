La noticia dio vuelta al mundo. Ángela Ponce (26) acaba de convertirse en la primera mujer transexual en ser elegida como Miss España y representará a su país en el certamen Miss Universo, que aún no tiene fecha de realización.



La joven modelo, que aprovechó el momento para enviar un mensaje de integración, es la primera en poder postularse después de la lucha de la canadiense Jenna Talackova en 2012.



"Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ" sino para el mundo entero", escribió Ponce en su cuenta de Instagram tras la elección el viernes pasado.



Para la nacida en Sevilla, el título es todo un logro, ya que había intentado antes conseguir la posibilidad de aspirar a una corona internacional. Ángela representó a Cádiz en el certamen de miss Mundo España 2015, aunque era consciente de que no llegaría a ganar porque la organización no admitía mujeres transexuales por aquel entonces. "No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", confesó en una entrevista la chica que a los 19 se sometió a una operación de reasignación de sexo.



"Voy rumbo a miss Universo con la conciencia y el compromiso de llevar adelante un mensaje de inclusión, respeto, tolerancia, amor por uno mismo y amor por los demás", aseguró Ángela, que ha recibido el apoyo y la alegría de sus compatriotas y contrincantes, que tras la elección se abalanzaron para felicitarla.



Uno de los organizadores del concurso, Guillermo Escobar, aseguró que Ponce "sedujo a un jurado internacional por sus valores", calificando a Ángela como una mujer "que proyecta una fuerte belleza interior".





> Un antecedente

En 2012 Jenna Talackova, Miss Vancouver 2012, participó en Miss Canada abriendo espacios que antes las trans tenían cerrados. Se presentó en el certamen nacional para Miss Universo pero fue descalificada después de saberse que ella había nacido varón. Ella era una gran favorita al título y decidió dar batalla. Con el apoyo de entidades de defensa de los derechos de la comunidad transgénero logró ser readmitida. No ganó, pero quedó en el puesto 12 y fue elegida como Miss Simpatía.