Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuverion que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza.

TÍTULO: Raya y el último dragón

TÍTULO ORIGINAL: Raya and the Last Dragon

DIRECCIÓN: Paul Briggs, Dean Wellins.

VOCES ORIGINALES: . Awkwafina.

GUIÓN: Adele Lim.

GÉNERO: Animación .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACIÓN: No informada

CALIFICACIÓN: Apta para todo público con leyenda

Play Cinema



2D Cast: 17:10, 18:00, 20:30 hs.