Después de la polémica por el traslado a Italia, sale a la luz un nuevo documento que muestra detalles ocultos de la relación entre Wanda Nara y Maxi López.

Aunque no se pronunció al respecto, en Intrusos Rodrigo Lussich compartió detalles de un mail que la rubia le habría mandado a su ex, donde revela infidelidades.

"Me demostraste que me querés seguir cagando. Como cuando te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, Darío Bombini, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos. Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina", dice parte de la carta que la esposa de Mauro Icardi le habría mandado al deportista.

Luego sigue: "Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó. Me demostraste que me querés seguir cagando, como el día que te cog… las tro… con N… en la quinta, como el día que te llevaste put… a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrado, como cuando te cog… en mi casa a la empleada y nos denunció por violación".

Enojada, Wanda sigue con un crudo relato sobre las mentiras y engaños. "Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu (el hijo mayor de la pareja) era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó”.