Allá por el 2010, la exparticipante de Gran Hermano se sometió a una cirugía estética en sus glúteos. El cirujano fue el doctor Aníbal Lotocki. A raíz de una supuesta mala praxis la rosarina empezó a tener problemas de salud que en su momento explicó: “Siento que me arruinó la vida. En 2013 me descubrieron problemas en los riñones”.

Y es por ese motivo que Silvina Luna (39) necesita tomar con seriedad los cuidados para no contagiarse el coronavirus, que afecta con crudeza a quienes tienen “problemas de base” en su sistema inmunológico.

Ante la expansión de la pandemia, la modelo utilizó la cuenta de Instagram para contar su historia, su problema de salud y su método de prevención: “Hace diez años me hice una cirugía en la que un médico irresponsable me puso un producto que mi cuerpo rechaza. En breve sale el juicio oral. Espero que se haga justicia. Tengo una insuficiencia renal por la que me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto. Por la insuficiencia y por estar inmunosuprimida por corticoides”.

En el mismo video continuó explicando las precauciones que toma: “Conseguí dos barbijos. Uno, al tener los poros más chiquitos, podría usarlo más. También compré toallitas desinfectantes para superficies como el picaporte. Trato de armar reuniones vía videollamada. Ayer hablé así con varios médicos. Me tengo que sacar sangre cada dos semanas y mi médica me manda las órdenes a domicilio. Así voy al Hospital Italiano, que es excelente y me atiendo ahí. El otro día vino una chica a sacarme sangre, con cierto protocolo”.

Luego de este relato subió a las redes sociales que la contactaron de LAM para indagar más al respecto. En diálogo con las angelitas, Luna agregó, “estoy inmunosuprimida porque tomo corticoides y además tengo una insuficiencia renal crónica”.

Aislada y preocupada. Sin dudas, es serio el caso de Silvina en relación con el coronavirus y ella misma está consciente del riesgo que corre ante su problema de salud. Aislada de todo, refugiada en su hogar, también se refirió a ese ailsamiento y explicó, “no, no me angustia. Yo soy un poco solitaria y me gusta estar en casa. El viernes vino mi hermano y ese día entré en aislamiento. Por ahora no tuve contacto. Salvo con Norma, que es la chica que limpia. Pero vino con barbijo y se lavó mucho las manos”.