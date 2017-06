Tras la triste noticia de la muerte de su hermano, Santiago, de 27 años, el también actor que falleció de muerte súbita en Punta del Este; Nicolás Vázquez subió a escena con El otro lado de la cama en Mar del Plata, una semana después -el debut estaba previsto para el pasado 27 de diciembre- junto a su esposa Gimena Accardi, Benjamín Rojas y Sofía Pachano.



Lejos de bajarse de las tablas, aunque no hará televisión este año, el artista tomó fuerzas porque "el espectáculo debía continuar", como dice el refrán. Y la producción terminó siendo todo un éxito: recibió 5 premios de los 8 a los que estaba nominado. En plena gira nacional, Vázquez arribará mañana a la provincia con toda la compañía para presentar lo que se convirtió en el suceso teatral del verano, a las 19 en el Teatro Sarmiento, de la mano de Fundación Protea (ver aparte). Antes de la actuación dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿Cómo fue volver a escena, luego de la pérdida de tu hermano?



- Fue una decisión tener que levantarme todos lo días, como lo sigo haciendo, y convivir con algo que no se lo deseo a nadie a nivel familiar. No queda otra que salir adelante y encontrarle un sentido a la vida porque si no te terminás enfermando o poniendo peor. Es día a día tratar de salir, así uno se siente un poquito mejor.



- ¿Se va calmando el dolor para dar paso a los buenos recuerdos?



- Pasar no va a pasar nunca el dolor. No voy a mentir. Lo que sí es que uno empieza a aceptar de otro modo las cosas, ayudando a su familia, a sus padres...



- ¿Tomaste muchas responsabilidades dentro de tu ámbito?



- Ni más ni menos de lo que tengo que hacer. Amo a mi familia y tengo la suerte de ser un bendecido que trabaja de lo que quiere.



- ¿Cuándo comenzaron a girar con "El otro lado...."?



- Desde que terminamos Mar del Plata. Tuvimos un mes de vacaciones y arrancamos para Semana Santa en Mar del Plata, donde debutamos. Queda Córdoba, Corrientes... la idea es hacer hasta agosto. ¡Nos vieron más de 200 mil personas!



- ¿Representa una gran satisfacción este trabajo para vos? Te llevaste el Estrella de Mar a Mejor Actor de Comedia...



- ¡Increíble! ¡Fue impresionante! Una satisfacción muy grande haber quedado tan cerca de ganar el Oro. Fue un mimo, un lindo mimo.



- ¿Qué te atrajo del guión?



- Hace 12 años me lo presentaron, había visto la película, había sido muy exitosa y sabía de lo que estabamos hablando. Inmediatamente dije que sí, pero se fue postergando por una cosa o por otra, pasando de mano en mano de productor. Prometí que la iba a hacer y, en 2015, la agarré y le dije a Javier Faroni que la hiciéramos porque siempre soñé hacer algo con mi esposa Gimena.



- Ambos tiene mucha química en el escenario y en TV. ¿Cuando se apagan las luces siguen trabajando? ¿Cuando están en casa cómo son?



- No nos llevamos el laburo a casa, eso queda en el escenario. Tratamos de conectar con nosotros, porque como trabajamos mucho tiempo juntos es bueno que cada uno cumpla sus obligaciones. Yo produzco, estoy por abrir un restaurant con mi familia a fines de julio, entreno; ella visita a sus amigas y hace sus cosas...



- Sos muy querido en el entorno del espectáculo...



- La gente me acompaña, me da fuerza y amor. Me emociona. Hace ya casi 20 años que estoy en esto a nivel profesional, pero empecé a los 14 a estudiar.



- ¿Qué significa el aplauso del público para vos?



- Lo mejor. Trabajar a sala llena es una bendición. Escuchar la risa y el aplauso no tiene precio y "El otro lado..." lo consigue. Como decimos: "Es para reirse cada 20 segundos", sumado a que en cada bache entra una canción de rock nacional que da ganas de levantarse de las butacas. Es mucho más que una comedia, es un show, desde la puesta en sí.

- ¿Cómo te ves a vos mismo?



- Soy un trabajador que ama lo que hace, que le pone todo, soy muy respetuoso. Me gusta trabajar en equipo y con humildad, creo que así salen mejor las cosas. Y el equipo de "El otro lado..." es el mejor que tuve desde la técnica, lo artístico, lo ejecutivo. Pero siempre tuve muy buenos compañeros.



- ¿Creés que esa es la fórmula del éxito?



- No. Si funciona o no la cosa, es otro factor. Eso lo elige la gente. No me baso solamente en que las cosas sean un éxito. Podría estar haciendo algo que no lo sea. No siempre te toca hacer cosas que funcionan.

Más para saber



De la mano de Protea, El otro lado de la cama llegará al Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador) con Vázquez y Gimena Accardi, acompañados de Benjamín Rojas, Sofía Pachano y otros; mañana a las 19. El precio de las entradas es de $550 y $500 (plateas) y $500 (pullman) y pueden adquirirse en Data (Ig. de la Roza 223 E) y en boletería, de 11 a 13 y 17 a 19, hasta hoy; el día de la función a partir de las 11 en la sala.



Con dirección de Manuel González Gil y producción general de Javier Faroni, esta pieza plantea un gran lío de camas donde dos parejas se verán envueltas en una historia de sexo, amistad, enredos y mentiras. Y en la que, como suele suceder, las cosas nunca terminan como uno quisiera. La historia se va trazando con clásicos del rock nacional de los '80 y '90.