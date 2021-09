Susana Giménez volvió a la televisión para un mano a mano en vivo por Telefe Noticias con Cristina Pérez y Rodolfo Barili. La conductora habló de cómo transitó el virus, la recuperación del Covid-19, sobre la situación del país y de su vuelta a la pantalla chica.

El encuentro fue especial desde la producción, ya que la diva no estuvo presente en el estudio sino que fue a través de la técnica de realidad aumentada que el público pudo volver a verla y escucharla.

Susana se contagió de Covid en Punta del Este, Uruguay, donde se trasladó para hacer la cuarentena en 2020 y no regresó al país hasta hace unos días atrás. La enfermedad la llevó a límites que nunca pensó vivir, como tenerle miedo a la muerte.

“Yo tuve neumonía bilateral y fue muy horrible”, dijo y contó cuáles fueron los miedos que tuvo que enfrentar: “Primero, morirme. Y después, que me entubaran. Eso me aterrorizaba, dije ‘si me tienen que entubar, déjenme ir porque no lo voy a soportar’”.

“No tenías ganas de morirme, pero el terror que te agarra, estar sola en tu cuarto y lloraba por todo. Un día me llamó Lucía y estuve llorando una hora. No hablaba con nadie, no rezaba, no estaba enojada con Dios, pero me preguntaba lo que mucha gente: por qué”, relató la diva.

Luego, reveló cómo vivió su alta y el proceso de recuperación del coronavirus. “Fue volver a nacer, fue increíble. Gracias a Dios, he sido una persona muy sana a pesar de que he tenido mis cosas. La cadera, que se me rompió y no sé qué pasó en una clase de baile y gimnasia. Los cálculos (se ríe). El apéndice... me da risa, pero son pavadas”, expresó.

Susana estuvo más de un año fuera del país viviendo en Uruguay y durante la entrevista contó cómo encontró el país tras su polémica estadía en el país vecino.

“Me preocupa todo: la inflación, la pobreza, el aumento de las cosas me parece increíble. Hoy estuve casualmente con eso, porque es 1°, 2 y hay que pagar. Y digo: ¿qué pasó? porque hace mucho que no estoy. Y eso me preocupa porque la gente sufre”, señaló.

Finalmente, confirmó que el año podría ser la vuelta a la pantalla de Telefe: “Vamos a empezar a trabajar, hace un año y medio que no hago nada y extraño un poco”,

“Creo que vamos a grabar en marzo, no sé bien. Pero creo que el año que viene. Ya tengo firmado el contrato”, cerró.