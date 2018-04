Recomiendo que vean La Casa de Papel. Seguro ya la escucharon nombrar, algún amigo se fanatizó, a otro no le gustó, etc. Pero hay un hecho innegable: Es probablemente la serie que está más en boga en el habla hispana. Resumo la trama: Un grupo de ladrones con nombres de ciudades llevan adelante el robo a la casa de la moneda de España. La tensión se mantiene, y crece, capítulo a capítulo, los malos resultan no ser tan malos, los buenos resultan no ser tan buenos. El guión es firme, los personajes tienen personalidades bien definidas que evolucionan (a veces involucionan) a lo largo de la historia. Quizás el "zezeo' español en ocasiones hace que cueste entender lo que dicen. Pero, ostia tío, no quiero spoilear nada más. Está siempre el pensamiento de los odiadores compulsivos que nunca faltan, que si algo le gusta a mucha gente es porque es algo berreta. Para mí es una linda serie pochoclera que cumple con una de las funciones del arte: entretener.