Ella de 18 años, él 7 más. Ella de San Juan, él de Córdoba. No se conocían, pero ya los unía el amor por la música. Por esos caminos de la vida, Pierina Ciallella viajó a Córdoba a estudiar y trabajar; y allá la esperaba Cupido. Bueno, no es lo más parecido al ángel del amor, pero fue Cacho Buenaventura el que, tras "descubrirla" como cantante, la acercó a Marcelo Bartolomé, quien hacía tiempo trabajaba con él como músico. Finalmente la jovencita, que había sido contratada por Cacho para hacer un musical infantil, entró a su troupe. Era una veintena de varones que obligaron al capocómico a advertirles: con "la nena" no. La orden iba a uno en particular, pero se le escapó otro y a esta altura no es difícil adivinar cuál. Gira va, gira viene, entre rutas y escenarios nació un amor de raíces profundas, atravesado por la música. Tanto, que después de 4 años decidieron formar su nido y tejer su propio proyecto musical. Casamiento mediante -que salió por Cadena 3- en el "99 concretaron dúo y sin nombre artístico aún actuaron en distintos escenarios; y siguieron por el sur, cuando Marcelo ganó un concurso como psicólogo; y allí nació su primogénita, Luisa. Pero fue en este San Juan que eligieron donde surgió "Mixtura", fusión de orígenes, vivencias, ritmos y sueños.



Albores del nuevo siglo, el ballet de Gerardo Lecich y Marian Abraham iba a dar un espectáculo en el Foyer del Auditorio, previo a su viaje a Siria. Inti Huama sería de la partida, pero por razones de salud, debieron bajarse. La dupla de bailarines acudió a sus recién llegados amigos Pierina y Marcelo para cubrir ese espacio, y salieron al ruedo. Luego partieron al Palomar, porque ya se habían comprometido con otro amigo, Carlos Cruz, para estar en una peña encabezada por Claudia Pirán y Susana Castro. Esa noche hicieron doblete, estrenaron nombre artístico y la descosieron. Mixtura empezaba a volar.



Por aquellas épocas la satisfacción artística era mucho mayor que la económica, aunque les permitió darse vuelta. "Fue difícil, no teníamos sueldo, cobrábamos cuando actuábamos y costaba 180 pesos el alquiler, 120 la garrafa y 8 la caja de leche; y nos pagaban 60 por actuación; pero los amigos abrieron puertas. Me acuerdo que Carlos nos dijo: +Vengan, cantemos; primero pagamos la garrafa y la caja de leche y después repartimos lo que queda. Y si el Carlos no hubiera hecho eso, no salimos adelante, porque estábamos con la nena, alquilando una pieza con un baño y luego embarazada de Juli..." recuerdan con emoción y gratitud.



Esa red de afectos tejida con música fue creciendo a la par de la dupla; y fue fundamental. "No éramos conocidos, veníamos de afuera, pero con la música nos abrimos camino y se fueron haciendo redes maravillosas... La sincronicidad y la sinergia hace que todo ruede", asegura convencida Pierina, para quien la música es "lo más cercano a la espiritualidad o a Dios". "Es un refugio, lo que nos salva, es la vida misma", aporta Marcelo. "Y es nuestra cotidianeidad", coincide el matrimonio, que de su mano ha atravesado durísimos trances, como la partida de su pequeño Nikito, que decía "somos una familia de artistas". No se equivocaba, todos lo viven; e incluso Luisa, aquella bebita, hoy estudia Composición musical con orientación en música popular en la Universidad de Villa María, carrera creada por padre de Pierina, Juan Carlos Ciallella.



Exitosos en términos de permanencia y confianza ganada -como les gusta definir el éxito- los Mixtura decidieron celebrar con diferentes actividades a lo largo del año (ver aparte). "Será como un ritual, que celebra lo construido en estos 20 años; un ritual de pasaje, Dios sabrá a qué", dice Pierina.

Primeros cruces, Pierina y Marcelo con la troupe de Cacho Buenaventura, en Córdoba.

Como no podía ser de otro modo, el casamiento también tuvo canto.

Amigos: Marian Abraham, Gerardo Lecich y Carlos Cruz. Y Luisa.

PARA CELEBRAR

Entre las actividades de este año, figuran:

Junio: 9 y 28, recitales de talleres El Umbral. 13 al 15, Talleres de Improvisación Musical con señas: María Fernández Cullen. 15, Sala TES, Recital con María Fernández Cullen. 21, Sala TES, Recital con Daniel Giovenco. 28 y 29 San Luis.

Agosto: 4, Orquesta de Cuencos Cristal 432, de Córdoba, con Ensamble de Voces y Canto de Armónicos de San Juan, Auditorio Juan Victoria. 10, Homenaje a Serrat, Rodríguez y Sabina, con Lucio Flores, Ignacio Achem; Cine Teatro Municipal. 24, Buenos Aires.

Noviembre: 8, Mixtura Sinfónico, Orquesta de la UNSJ y Director invitado Popi Spatocco, Auditorio Juan Victoria.