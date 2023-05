Transitada ya la parte de talleres e investigación que comenzó el 24 de abril en distintos espacios de la provincia, a partir de mañana y hasta el domingo próximo "Crudo: Encuentro/Festival de Danza Independiente" llevará al escenario del Teatro Sarmiento un puñado de títulos de distintos elencos y compañías del circuito independiente local. Se trata de tres intervenciones y tres obras seleccionadas para esta instancia por una comisión integrada por Julia De Nardi y Taisa Gallardo (por la organización), Mercedes Rivero (por el Ministerio de Turismo y Cultura) y Jimena García Blaya (desde Buenos Aires, que acompaña al encuentro desde su inicio y brinda formación interna desde 2022); selección que no deja de ser un reflejo del trabajo, la impronta y la evolución de los hacedores de la danza de la provincia.



"La selección se hizo en función de la justificación de los criterios dramatúrgicos y de puesta en escena y también en base a las trayectorias y recorridos de los grupos que presentaron propuestas", comentó Giselle Slavutzky, desde Crudo. "La intención inicial era seleccionar tres obras, pero como había propuestas muy interesantes, algunas fueron invitadas para ser presentadas en el hall del Teatro, reformuladas en formato intervención. Estos grupos accedieron y serán la antesala de cada obra", agregó.



Previo al despliegue local, el encuentro gestado colectivamente en 2020 y que este año es cogestionado con el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, ofrecerá hoy a las 21 hs, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, la obra invitada "El Silencio", de la bailarina cordobesa Cecilia Priotto (entrada gratis, con reserva por evenbrite.com). Y finalmente habrá una "Clínica de curaduría y gestión de públicos de danza", los días 6 y 7 de mayo en el Chalet Cantoni (de 10 a 13 hs) a cargo de García Blaya.



PROGRAMACIÓN LOCAL

Todas las obras de San Juan subirán a escena en el Teatro Sarmiento, desde las 21 hs. La entrada general cuesta $700, pero también hay una promoción de 2 x $1.200 y el pase libre, a $1.500. Los tickets no podrán adquirirse en la taquilla, únicamente pueden comprarse de manera anticipada a través de la plataforma evenbrite.





VIERNES 5

CABRAS (intervención). De Geográfico Teatral. Dirección: Ada Valdez

Los estados de la mujer en relación a un otro, a imposiciones sociales difíciles de cumplir cuando el objeto de deseo, el hombre, está ausente o circunspecto al amor de una mujer que debe cumplir con prerrogativas.

MARIPOSA (obra). De Agitando el nido. Responsable: Lean Bustos

La corporalidad, mente y alma mutan, se transforman, deconstruyen y encuentran en la danza, libres como la mariposa, ese ser tan frágil y bello que vino a danzar en las flores del jardín, sin dejarse impactar por el qué dirán.





SÁBADO 6

SINERGIA (intervención). De Nassibi. Responsable: Fátima Rodríguez

Un show que tiene como propósito mostrar la cultura árabe a través de cada coreografía, con sus movimientos y sus vestuarios característicos. Desde el folclore árabe al bellydance y fusiones actuales.

MAISON TANGO (obra). De Diversx. Responsable: Rafael Lloret

Es de noche, una tímida luz deja ver a lxs empleadxs del edificio preparando todo, dirigidos por la Madama del cabaret. Cuando las luces se encienden comienza el varieté de la medianoche.





DOMINGO 7

RED (intervención). De Clave. Dirección: Reina Pérez

Describe los miedos y ansiedades generados por la pandemia. Situación límite que atravesó la humanidad y que nos llevo a adaptarnos a una vida virtual desconocida hasta ese momento.

MONOAMBIENTE (obra). De Grupo A. Dirección: Fabricio Montilla

Tres solitarias existencias viven un día entero en el monoambiente. El motor de la heladera es un mantra, un corazón. La vida qué es. Poesía o Máquina.

ENTREVISTA :

Jimena García Blaya / Artista, curadora y gestora en danza

> "Hay una apuesta clara a desarrollar la escena"

- ¿Cómo ves la danza independiente local?

- Creo que San Juan ha enfrentado un desafío enorme en estos últimos tiempos, que tiene que ver con posicionar el quehacer de las danzas de su territorio en un escalón más profesional. Hay una apuesta clara a desarrollar la escena, como lugar no solo de goce y esparcimiento, sino también como espacio laboral. Eso es lo que he visto tanto desde los organizadores como desde las propuestas, con una gran diversidad y una ambición profesional, sobre todo en la hechura de las obras. Y también hay una característica muy situada, esa intención de una danza sanjuanina que me parece muy importante, pero que también busca una proyección y una circulación, compartir con otras territorialidades, cosa que profundiza las características propias.



- ¿Qué se necesita para que tenga el mismo acceso que propuestas más "comerciales"?

- Ahí es donde se necesita una propuesta activa de la política pública que pueda generar los ámbitos para que cosas que no son comerciales puedan desarrollarse de igual manera. Eso en principio, es una base. Y sobre eso, un trabajo de la comunidad toda de generar entramados con públicos y audiencias, que no sólo tienen que ver con el show. Hay cosas que están hechas para la exhibición y otras para generar conocimiento, que quizás no tienen ese matiz de espectáculo y hay que generarles espacios para que esos procesos puedan ser compartidos.



- ¿Atraer público es un desafío?

- Es una problemática que también pasa en las centralidades y creo que tiene que ver con concebir otras formas de invitar al otro, con la gestión, trabajar en la articulación con la comunidad para interesar. Creo que tiene que ver más con eso que con cambiar las propuestas, lo digo intuitivamente, es lo que vamos a estar charlando en el Crudo.



- El teatro independiente ha logrado ganar un público que trasciende al ambiente teatral. ¿Qué pasa con la danza?

- No hay un estudio fiel en relación a las audiencias de danza, sólo percepciones. Cuando aparece un festival que es accesible, público no falta, interés no falta. Creo que se puede aspirar a lo mismo, pero también hay una diferencia grande y es que el teatro cuenta con un Instituto Nacional que vela por ese fomento y que sería fundamental para la danza...



- Vendría de la mano de la reclamada Ley nacional de danza...

- Hace más de 15 años que pedimos por esa ley, es una deuda que ya no se puede seguir pateando hacia adelante. Si bien no es una ley laboral sino de fomento, va en favor de la profesionalización de la actividad, de reconocer a la danza como profesión. La ley es extremadamente necesaria.



- ¿Hoy es posible ser profesional de la danza, fuera de instituciones oficiales y privadas?

- Es un privilegio que tenemos muy pocos, es una realidad. Generalmente las personas que quieren vivir de la danza tienen que dar clases por ejemplo, que es una de las salidas laborales principales; muchas personas están condenadas a eso sin querer hacerlo, porque la pedagogía es hermosa pero no es para todos. Por eso, los que tenemos el privilegio de vivir de la danza nos debemos a conseguir y lograr un cambio en esa realidad. En Argentina es muy difícil vivir de ser artista en general y de la danza mucho más.