Granizo, la historia del meteorólogo Miguel Flores (Guillermo Francella), se ha convertido en todo un fenómeno, no meteorológico pero sí cinematográfico. La película de Marcos Carnevale está primera en el top 10 global de pelis de habla no inglesa y está entre las diez más vista en 32 países, incluyendo a Argentina, Brasil, España, Grecia, Taiwán e Israel. Pero el éxito en reproducciones contrasta fuertemente con la intensa circulación de memes, debates en las redes sociales, discusiones de sobremesa y hasta reseñas que le dan sin piedad. "La puesta en escena de Carnevale es básica, elemental y televisiva", escribió Diego Batlle, de OtrosCines.com. Ezequiel Boetti, de Página 12, la definió como "Costumbrismo rancio y televisivo". Para Santiago García, de Leer Cine, "es una tormenta de vergüenza ajena difícil de atravesar sin salir lastimado en la sensibilidad cinematográfica". Y Pablo Scholz, de Clarín, dijo que es como "ver una película de Francella del siglo pasado, está plagada de convencionalismos y estereotipos". La grieta que abrió el film entre simpatizantes y detractores también se refleja en San Juan, donde un sondeo de DIARIO DE CUYO revela opiniones muy divididas (ver aparte). Ahora bien, si la película es tan pobre ¿por qué es tan vista?. El interrogante fue trasladado a profesionales de San Juan, que vieron el film y opinaron al respecto. En líneas generales, no les extraña su éxito -aunque uno lo ponga en duda-, pero lo explican con distintas teorías. Y además dejan claro que repercusión no siempre significa calidad, salvo algunos aciertos que sí destacaron.



Para Cristian Rubia, egresado de la ENERC Cuyo, este boom que "no está hecho para quedar como un clásico", pone en evidencia cómo las plataformas hacen que un título esté en boca de todos: "Es protagonizada por un actor taquillero. Tener a Francella o Los Palmeras es sinónimo de espectadores, aunque sea por curiosidad. Ponés 'play' simplemente para no quedar afuera de lo que se habla", dijo. Sin embargo, valoró que "técnicamente tiene escenas bien logradas, muchas con efectos especiales muy bien realizados, que impactan". En esto coincidió Lucas Aguirre, fotógrafo, ilustrador y cineasta, para quien "los efectos especiales son increíbles. Ver lugares de CABA intervenidos con ese nivel de realismo es un precedente que seguro será el gran aporte de esta película al cine argentino y de Latinoamérica". Aguirre además cree que la película cumple con lo prometido y que "Francella tiene sus momentos de comedia y hace de ese tipo simpático que toda la familia argentina quiere ver; aunque también muestra ese costado de actor más dramático que ya vimos en varias películas".



Por su parte, la dramaturga y directora Susana Lage -cinéfila confesa- puso en relieve la idea que 'A mayor polémica y discusión genere, más exitoso será el producto para la industria". "Es ampliamente criticada y ahí justamente reside su éxito. Como obra tiene muchas fallas de guión, técnicamente tiene cosas que no están bien solucionadas, pero las críticas negativas de los medios nacionales la empoderaron en un fenómeno exitoso, aunque no sé si lo merezca. Cae en lugares comunes, con un grotesco mal resuelto y un costumbrismo excesivo", expresó. "No me pareció lo suficientemente interesante como para mantenerme pegado a la pantalla. No sabemos si es la más vista realmente, eso es lo que dice la plataforma. No digo que nos mienta, pero en cierto modo, mi visualización a medias cuenta como una visualización entera; y siguiendo ese criterio, miles de personas seguro hicieron 'clic' motivados por la fuerte campaña publicitaria y al final terminaron descontentos o peor aún, dejándola por la mitad", comentó Oscar Díaz, otro realizador egresado de la ENERC. "Las películas no dejan de ser un producto, que se promociona y se vende. Incluso los presupuestos y gastos de promoción suelen ser iguales o superiores a la producción de la propia película", definió. En conclusión, como sucede muchas veces, se confirma una vez más, que sobre gustos, no hay relación ante la calidad de un producto. Pero la clave del fenómeno, es saber discernir que para la industria audiovisual -y en particular para el cine- cuando se habla mucho en torno a un contenido, se traduce en un rotundo éxito comercial, sin que importe mucho la calidad narrativa.





Aguas divididas

DIARIO DE CUYO, en su sitio web realizó un sondeo para determinar, la preferencia de los lectores acerca de la película Granizo y qué impresión se tuvo después de verla. De un universo total de 9.352 participantes, un 46% se mostró a favor del film, respondiendo a 'Me encantó'. Pero quienes opinaron por la opción 'Es un desastre', fue un 54%, mostrándose decepcionados por la propuesta.