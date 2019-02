Fotos Mariano Arias

"¡Buenas tardes!", irrumpe un joven ataviado a la usanza de la Europa del siglo XIX, en el acceso a la sala del Teatro del Bicentenario. Los visitantes, que llegan para conocer las instalaciones del edificio, desvían su mirada del guía que los recibió y posan su atención en este curioso sujeto que parece salido del túnel del tiempo... salvo que ahí no se ve ninguno. Culto y sumamente educado, el delgado hombre de sombrero y barba entrecana camina hacia la concurrencia, saluda amablemente y se presenta. Es nada menos que Giuseppe Verdi, el gran compositor italiano, autor de muchas de las obras que se han visto en el principal coliseo provincial, que a partir de ese momento recorrerá varios tramos junto al público, a quien le irá contando en primera persona parte de su vida y obra. Verdi es el artista con el que debutan hoy las "Visitas Teatralizadas" del Bicentenario, una atractiva propuesta que surgió del grupo de guías que allí trabaja, y que -vista con agrado por el director y las autoridades del área- finalmente toma cuerpo, para extenderse a lo largo de tres meses, aproximadamente, cuando otra celebridad tomará la posta.



La siguiente parada mostrará imágenes de algunos objetos y propiedades relacionados con el compositor, su primer instrumento, la casa de sus abuelos, la parroquia de San Miguel de Arcángel que lo tuvo como organista cuando apenas tenía 9 años... Luego, el ingreso a la sala principal, que él comparará con la Scala de Milán, en un instructivo paralelismo que no será el único a lo largo de esta aventura cultural y que cumple con el doble objetivo: conocer el teatro pero a la vez adentrarse en el universo verdiano, de manera lúdica, amena. Allí mismo, una mujer de largo vestido rosa cruza al contingente... "¡Violetta!", la llama Giuseppe. Es la protagonista de La Traviata, ópera con libreto de Francesco María Piave, poeta muy cercano al compositor que también sorprenderá desde las entrañas del teatro, al igual que Don Carlo y la no menos famosa Aída; otros personajes surgidos del universo del compositor y encarnados por el mismo equipo de jóvenes que habitualmente hace las visitas guiadas, y que ahora -compenetrados en sus respectivos roles y caracterizados por el equipo de Alejandro Damián, que trabaja en las producciones del teatro- pasaron la prueba de los ensayos generales y dejaron todo a punto antes del estreno.



"A fines de noviembre comenzamos a armar todo, motivados por algunos castillos medievales europeos que hacen este tipo de visitas, que no se están haciendo en teatros del país. La idea es que, además del recorrido tradicional, se pueda sumar un fin educativo. Y para empezar elegimos a Verdi, porque muchas de sus obras pasaron por nuestro teatro y porque sus personajes son muy conocidos y atrapantes. No es fácil sintetizar toda su historia en tan poco tiempo, pero cronológicamente vamos mostrando algunos hechos destacados", comentó a DIARIO DE CUYO Leonardo Abarca, integrante del área de Visitas. "A los chicos la idea les encantó e inmediatamente se pusieron a estudiar las obras y los personajes, y a ensayar mucho porque no son actores, son guías; pero todos colaboraron entusiasmados", agregó Abarca, quien contó que los equipos irán rotando.



Entretenido y didáctico, el paseo va llegando a su fin. Luego de transitar el sector de apoyatura del teatro, por donde usualmente pululan los artistas; y el foso de la orquesta, entre otros espacios, la última estación hará que los visitantes se despidan encantados con el Bicentenario, con Verdi y con sus criaturas... pero hasta aquí llega el "spoiler".



Para agendar



Las visitas teatralizadas al Teatro del Bicentenario tendrán lugar a partir de hoy, los días martes, jueves y sábados, a las 19.30 hs, con cupo para 20 personas. Se debe solicitar turno en el sitio web del Teatro, por teléfono a los números 4276438/39/71/72 o personalmente en el Hall del teatro, de lunes a viernes de 10 a 20:30hs; y sábados, domingos y feriados de 10:30 a 13hs y de 17:30 a 20:30hs.

