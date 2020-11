Se conocen de la Escuela de Música, son amigas e incluso habían coincidido en algún escenario. Pero un día se les ocurrió ir más allá y formar una agrupación, original por cierto, para ingresar al ruedo local: Las tres vienen del ámbito académico, con arreglos propios abordan canciones en inglés (de Adele, Sting, Coldplay, Beatles, Police, por ejemplo), otras en portugués y algunos instrumentales; y además cantan. Se llaman Blumen Trío y son Mercedes Jofré en voz principal y flauta, Julieta Romero en piano y coros y Daniela D'Anna en contrabajo, guitarra y coros. Con un buen repertorio en mano y tras intensos ensayos, ya están listas para mostrarse al público.



"El año pasado volví de San Luis -donde estuve trabajando en un formato parecido a éste- para recibirme; y en el examen final me acompañó Juli. Pegamos tan buena onda que le propuse armar algo y empezamos a principio de este año como dúo, con la idea de tocar en bares, restaurantes, bodas y demás. Un día, charlando, le comenté a Dani y me dijo que la invitáramos a tocar algún tema. Al final nos juntamos las tres y surgió una magia tal, que se armó el trío", contó Mercedes a DIARIO DE CUYO, quien dijo que "en lo personal no he visto que aquí haya otro trío de contrabajo, piano y flauta, con voces, y que sean tres chicas, que es algo que también nos gusta mucho".



Tal es la química personal y profesional entre las artistas que el trabajo es plenamente horizontal y no se les dificulta elegir los temas, ni los arreglos o las versiones. El acompañamiento armónico siempre va de la mano del piano y evalúan en cada tema si pide más guitarra o contrabajo; o cuándo la flauta amerita su solo. "Siempre están los instrumentos presentes de una u otra manera. Y al agregar las voces de las tres, los temas suenan bastante", explicó la flautista, quien como también estudió Producción Musical en San Luis, es la que tiene los equipos y se ocupa del sonido del grupo.



"Las tres somos músicas clásicas pero nos gusta hacer lindos covers y por eso nuestro estilo para versionar temas. Nuestra idea es tocar en eventos y espacios que quieran ambientar con música más relajada, porque tenemos una línea más tranqui, y por suerte ya hemos recibido algunas propuestas, así que felices!", expresó Dani, para quien venir del mismo ámbito les ha jugado a favor. "Todas leemos música y sabemos hacer arreglos, además del conocimiento personal de cada instrumento. Y somos las tres muy parecidas en el modo de trabajar, muy ordenadas", se explayó la contrabajista, quien aseguró que todas están disfrutando muchísimo este proceso y que no ven la hora de salir a tocar.



"Nunca tocamos las tres juntas. Yo sí con Mercedes; y Mercedes con Dani, y estoy muy contenta con esto que está surgiendo porque realmente ha sido de una manera muy natural" añadió fascinada con el proyecto Juli, quien considera que la escena local tiene muy buenos exponentes y que este trío de mujeres suma. "Mientras más variedad se le pueda ofrecer al público sanjuanino, mejor. La idea es ser parte de la cultura sanjuanina y aportar un poco de belleza y de paz en medio de este caos. El arte tiene esa capacidad", valoró.