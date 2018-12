Los amores del verano no pierden vigencia. Recién comenzada la estación de Febo, ya hay varias parejitas que le hacen los honores a esta época del año, cargada de encuentros felices, que se han ganado los portales de la farándula y también las redes sociales. Las reconciliaciones de Pampita y Nicole con sus hasta hace poco ex, el fresco noviazgo de los hijos de Alfredo Casero y Adrián Suar, el amor viento en popa de la recuperada Cinthia Fernández son algunos de los que van ocupando la marquesina en este diciembre que se despide tratando de pasar para su bando a los que son noticia por sacarse chispas, porque que los hay, los hay.



Al final los sabuesos porteños cazaron a Pampita y Pico Mónaco, tras el impasse, amorositos rumbo a Punta del Este. Una panelista de LAM dijo que esta es época de reconciliaciones, pero Lourdes Sánchez disparó que lo que los une son las tapas de revista! ¡Pero qué pico Lulu!



Ella es la hija de Alfredo Casero. Él, de Araceli González y Adrián Suar. Fueron compañeros de tira en Simona y allí nació el amor. Aunque con perfil súper bajo, Minerva y Toto se han dejado ver juntitos y al parecer lo pasan bomba. ¿Se juntarán los consuegros a brindar el 31?



Martín Baclini es quien se está ocupando de curar el corazón con agujeritos de Cinthia Fernández. La ex de Matías Defederico lo llenó de elogios. "Me trajo paz, estabilidad, tranquilidad, madurez, alegría. Mucha alegría y amor sano. Me trajo todo eso", dijo a Pronto. ¡Timbre, Mati!



Nicole Neumann también volvió con su ex, no Cubero ni Moyano, sino Matías Tasín, quien la había dejado plantada en su cumple para viajar con amigos. Con la frase "Christmas with you", la rubia que lo había bajado de un plumazo, lo regresó a sus redes. Parece que hizo méritos.



Lourdes Sánchez le cortó el rostro a su marido porque la dejó sin regalo el 24 porque ¡se olvidó!. Ella, que le compró una "hermosa" camisa, quería un perfume de unos 200 dólares según Ciudad. "¡Bien que cuando me quería conquistar me hacía regalos!", bramó. ¡Muy chato Prada!

Una cibertormenta se descargó sobre Luciano Castro y Sabrina Rojas. En el Instagram de ella se lo acusó de violento, psicópata y drogadicto; en el de él apareció un chat de una supuesta conquista del galán. Dicen que los hackearon, que están rebién, pero muchos abrieron paraguas.