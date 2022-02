La idea es destacar a quiénes pertenecen a una generación que fue protagonista en la construcción de la época de oro del folclore de San Juan y de Cuyo en general, por eso desde el ciclo "San Juan festeja la cuyanía" se comenzará a distinguir en cada velada a distintos compositores, músicos, intérpretes, poetas y difusores del folclore.



Los primeros serán Inti Huama, el dúo Mínguez-Barboza, Raúl de la Torre, Orlando "Pato"Palacios, Darío Bence y Pepe y Mónica Lloveras que fueron invitados a participar el próximo sábado 5 de marzo a la tercera edición de estos encuentros organizados por el Auditorio Juan Victoria y el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, que tendrá lugar en el escenario del Anfiteatro Buenaventura Luna, que se titulará "De pura estirpe cuyana" y donde los homenajeados aceptaron cantar también para el público. Algunos de ellos no han parado de cantar, otros se habían mantenido alejados de los escenarios y volvieron y para un par de ellos será un regreso después de algunas décadas sin actuar. Esa noche, los anfitriones serán Los Gajos de Pinono y La trova de Ansilta, acudieron al director del Auditorio, Rolando García Gómez, con la propuesta de generar un concierto y un espacio para distinguir a personalidades del folclore local, lo que prendió de inmediato. "Con los chicos de Los gajos somos amigos y estando en una guitarreada pensamos, por qué no homenajear a estos compositores y músicos que todavía no se nos van; agasajarlos destacando que son grandes referentes de la música Cuyo le llevamos la idea a Rolando y le encantó" sostuvo Daniel Rodríguez de La trova de Ansilta.



"Los intérpretes se van acercando con su aporte para las noches de cuyanía, hay mucha expectativa, así pasó con los artistas que propusieron lo de las distinciones que era algo que habíamos pensado hacer en el festival de noviembre, pero ante esta propuesta decidimos adelantarlo, que en la noche del sábado 5 sea la primera vez y que todos los meses vayamos entregando distinciones a la trayectoria a personas que han tenido que ver la difusión del folclore, no sólo músicos y compositores, sino también poetas" aseguró García Gómez.



De los artistas que serán distinguidos que conversaron con DIARIO DE CUYO coincidieron en la alegría que les produjo ser convocados, no sólo por el homenaje sino porque fueron invitados a cantar.



"Es muy importante, con Mínguez realmente nos sentimos muy bien con esto, ya tenemos varios homenajes, pero esto es muy interesante, porque además tiene que ver con de estar con grandes artistas, tenemos 57 años de actuación, nos sentimos muy bien, ya estamos ensayando" contó Pelufo Barboza, que junto Manuel Mínguez regresaron a los escenarios hace un par de años y de a poco se reactivan sus recitales este año.



Otros que volverán en este concierto son los Inti Huama, con su formación original de trío: Fonsi Velazco, Mario Zaguirre y Pancho Godoy. "Creo que recordar a los artistas que dejaron una huella en su andar, es también un reconocimiento a nuestra música autóctona. Debemos hacerlo para que nuestros jóvenes se interesen por ella. Que se vuelva a escuchar, que no se pierda. Por otra parte encontrarnos con nuestros colegas que, además, fueron y son grandes amigos, es muy lindo. Vienen a la mente tantos recuerdos y anécdotas que es ciertamente, volver a vivir" sostuvo Zaguirre. Por su parte, Fonsi Velazco dijo que el reconocimiento "valora el esfuerzo que hicimos desde el año 1968 que comenzó como cuarteto vocal y como trío después tantos años entregando nuestra música y nuestro corazón en cada actuación, contando con el apoyo incondicional de la gente, porque si Inti Huama tiene una trayectoria es gracias a la gente de San Juan, así que para ellos sería también el homenaje". Inti Huama se había vuelto a reunir en 2020 antes de la pandemia.



"Es muy agradable el reconocimiento, no lo esperábamos, hace 22 años que no cantamos en un escenario, estamos un poquito desacostumbrados, pero es hermoso, porque con los grupos que vamos a compartir son todos amigos y esperamos que al público le guste, siempre que tengan en cuenta el tiempo que ha pasado" opinó Marta Lloveras, en nombre propio y de su marido, Pepe, exintegrantes de Los manantiales.



El Aparcero mayor de Cuyo, el hombre por quién se instituyo el 2 de noviembre como Día del gaucho cuyano, Jorge Darío Bence también se mostró honrado con la convocatoria. "Es un halago, porque a mi edad no siempre se le permite al hombre hacer las cosas que la vida le ha dado como tesoro" afirmó el también conductor que destacó como un "fenómeno nuevo" que el agasajado esté presente, cuando en general se hacen "cuando el homenajeado ya no está".



La noche comenzará con las actuaciones de La trova de Ansilta (Juan Chacón, Mario Montaña y Daniel y Ramiro Rodríguez) y luego con los hermanos Eduardo, Darío y César Oro. Después, irán apareciendo los homenajeados y al final todos juntos harán alguno de esos himnos del folclore local.



EL DATO

De pura cepa cuyana. Sábado 5 de marzo, a las 21.30 gratis en el Anfiteatro Buenaventura Luna (Complejo Auditorio J. Victoria). Ciclo de conciertos "San Juan festeja la cuyanía".