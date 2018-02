Becky Vazquez reveló que mantuvo una conversación con Laurita Fernández. "Me llamó para decirme que sabía todo y que se había separado. No me insultó, me habló en re buenos términos. Yo le respondí que estaba equivocada, que se estaba confundiendo, que nada que ver. Pero no me escuchó mucho", dijo. Además aseguró que no existen pruebas sobre el supuesto affaire con Fede Bal, su compañero de elenco: "No existe (un audio), me gustaría que lo muestren. Las fotos que tenemos juntos es con el elenco, en la casa de él, en alguna que otra cena, o en algún restaurante de Mar del Plata" aseguró. En medio de este escándalo, Flor Marcasoli (quien también tuvo un romance con Federico) declaró que estaba muy angustiada con Becky, porque se sentía traicionada. "Es una amiga, se metió con un ex, me parece que es una cuestión de códigos", explicó, entre lágrimas, en el programa Los ángeles de la mañana.