El conductor Mario Pereyra, que con su impronta triunfó en la radio local en la época de oro de la radiofonía, falleció en la madrugada de ayer en Córdoba, provincia en la que se estableció en 1983 y junto con Rony Vargas -que migró un año después- revolucionó el dial desde los micrófonos de Cadena 3 en una movida federal, consagrándose de manera definitiva en distintos ámbitos, desde el deporte y la política, hasta el espectáculo. El deceso del conductor de 77 años se produjo en el Instituto Modelo de Cardiología, donde permanecía internado desde el pasado 13 de octubre por coronavirus. A raíz de la crisis sanitaria, los restos del director artístico de Cadena 3 Argentina serán cremados en una ceremonia estrictamente privada, sin velatorio ni otro tipo de ceremonia. El histórico conductor, que supo generar adhesiones y críticas, tuvo a su cargo el programa matutino Juntos en la emisora mediterránea durante 35 años. En el último tiempo, el hombre que nació el 20 de julio de 1943 y cursó sus estudios en el Colegio Don Bosco, estuvo haciendo el envío desde su casa debido a la pandemia, por formar parte de un grupo de riesgo. Sin embargo, contrajo el virus al igual que su esposa Estela (que permanece internada, con quien tuvo tres hijos, uno fallecido). Y si hay alguien que lo conoció bien más allá de su familia de sangre, es justamente Rony, quien profundamente conmovido, en un gentil diálogo a solas con DIARIO DE CUYO, habló de su compadre, amigo, socio y compañero.



- ¿Cómo atraviesa esta pérdida de un hermano de la vida, como fue Mario?



- Es muy triste y lamentable. Fue inesperado todo, con esta peste tremenda, fue de golpe.



- ¿Tenía esperanzas de que se recuperara?



- De repente se puso bien, estaba mejor que su esposa Estela, que está embromada. Ahora sus dos hijas están siguiendo el estado de salud de ella y enfrentando este dolor tan grande.



- ¿Cómo recibió la noticia?



- A las 3.15 de la mañana, estaba atento, no podía dormir y al abrir el celular me encontré con la página de la radio que informaba que había muerto. Ahí me movilicé, llamé a mi hijo Juan Manuel que es intermediario de todo y tomamos auténtica noción de lo que estaba sucediendo. Nosotros éramos vecinos, vivimos en el mismo complejo, en distintos edificios. Él hacía su programa en su terraza cerrada y yo en la mía.



- ¿Cuándo fue el último café?



- Hace unos 20 días que estuve en su casa. Antes nos frecuentábamos, íbamos a tomar un café o unos vinos, almorzábamos, cenábamos...



- ¿Cómo se conocieron?



- Teníamos 18 o 19 años. Yo leía el informativo en Radio Colón, me inicié para la época del Campeonato de Fútbol de Chile de 1962, fui a dar la prueba mientras trabajaba con mi padre y estudiaba Enología; ahí llegó Mario, cuando dejó Medicina en La Plata, le gustaba muchísimo la radio y empezó con el radioteatro; después empezó a leer informativos también y nos unimos para siempre haciendo el programa nocturno En la noche con usted, saliendo de serenatas. Ahí estuvimos varios años, luego pasamos a Sarmiento donde fuimos un suceso haciendo el Pereyra Show él y yo Redondeando. Después, me fui a Ecuador, porque veía que nuestro futuro estaba allá, pero después me arrepentí porque vi que no estaba la situación para ir con nuestras familias. De ahí, nos fuimos a Córdoba. Cumplimos más de 50 años de amistad y también somos compadres porque fue padrino de uno de mis hijos. Hemos vivido prácticamente juntos de solteros y de casados. Un día, reunidos en la vieja Soppelsa pensando qué sería de nuestro futuro, porque ya íbamos a empezar con una gran empresa realizando espectáculos y demás, él me dijo: "El día que falte alguno de nosotros, el otro seguirá; pero hasta que la muerte nos alcance vamos a estar juntos". También hemos viajado juntos a diferentes lugares del mundo con nuestras mujeres.

"Él me dijo: 'El día que falte alguno de nosotros, el otro seguirá; pero hasta que la muerte nos alcance vamos a estar juntos'".



- Eran íntimos amigos. ¿Pero tuvieron algún roce a lo largo de los años?



- De vez en cuando sí, puede haber existido, pero era tan fuerte la amistad que hacía que todo se disipara. Fue una amistad y un negocio que supimos mantener y vincular; nos consideramos una familia.

En Radio Colón. El 5 de septiembre de 1995, cuando llegó de Córdoba para el festejo del aniversario de LV1, en una emisión homenaje al Pereyra Show, con el que alcanzó el éxito en la provincia. En micrófonos con Fabiana Gómez.



- ¿Cómo surgió el desafío de crear Cadena 3?



- Esto nace originariamente pensando en algo similar a lo que eran las radios de España, que tenían una cadena de emisoras privadas, así llegamos a cubrir de Tierra del Fuego hasta Jujuy, con corresponsales en cada una de las provincias.

LV3 inauguró en 1930. En 1990 se privatizó y pasó a Radiodifusora del Centro S.A (Molina, Defilippi, Pereyra y Vargas). Con frecuencias en todo el país, luego se llamó Cadena 3 Argentina.



- ¿Y cómo será de hoy en adelante la radio sin Mario?



- Seguirá en actividad como en este momento, ambos conformábamos el directorio con otra persona más. Seguiremos trabajando y con más empuje, faltándonos una base fundamental como es la de Mario con un programa líder a nivel país.



- Qué responsabilidad para quien ocupe su puesto...



- Sí, tenemos varias figuras que vinieron formándose con nosotros. El o la que ocupe el espacio deberá demostrar ante la gente que está en condiciones de dirigir. Puede ser un hombre o una mujer. Pero el problema será la falta del líder.



- ¿Y usted cómo sostendrá esta ausencia tan fuerte?



- Lo recordaré con muchísimo cariño, todo lo que haré de ahora en más será pensando en él. Y aunque ya no físicamente, haciendo de cuenta que está a mi lado. Va a ser muy doloroso seguir...

El posteo sentido de Rony a su gran amigo, que ganó las plataformas y redes sociales.



Regreso y definiciones



Mario Pereyra y Rony Vargas volvieron a San Juan, juntos, después de 33 años de ausencia, en agosto de 2017... Feliz coincidencia, fue en una fecha muy cercana al Día de la Radiodifusión Argentina. Llegaron de la mano de otra edición de Maridarte (un encuentro gastronómico en el que degustaron platos regionales y charlaron con el público) que se realizó en el Hotel Del Bono, donde se alojaron; y donde ambos recibieron a DIARIO DE CUYO.



Estaban de buen humor y se trataban con la familiaridad y confianza que forjaron desde que tenían menos de 20 años, cuando entraron a Colón. "¿Te peinaste?" lo chicaneó Rony a Mario mientras posaban distendidos para las fotos. Fue una charla amena, llena de recuerdos. La nostalgia corrió por cuenta de Rony, que se mostró feliz de que la gente lo parara por la calle para saludarlo. "Nah... ¡ni saben quién soy!" contrapuso "el práctico" de la dupla, como se definió Pereyra. "Fueron otros momentos, aquellos tiempos aquí fueron inolvidables, extraordinarios, únicos", definió Mario, que supo diferenciar bien sus etapas en la provincia y en Córdoba, donde erigieron ese imperio radial llamado Cadena 3, del que ya entonces planeaba la retirada, tratando que nadie se enterara de cuál sería su última salida al aire. "No me gustan las despedidas, no quiero llorar, no quiero emocionarme, estoy enfermito del corazón", dijo pasando rápidamente de página en aquel encuentro cara a cara.

Tampoco había querido explayarse al respecto unos días antes de aquella visita, cuando el conductor de "Juntos" -programa líder en audiencia, con más de 270 mil oyentes aquel año- dio la que sería su última entrevista a solas con este medio. Un mano a mano donde abordó distintos temas y dejó fuertes y convencidas declaraciones, fiel a su estilo.



Entre algunas frases que desgranó a lo largo de la entrevista, Pereyra -que estaba pronto a recibir el Premio Konex y que dijo que ya quería pasar tiempo con su familia y viajar- dejó declaraciones como estas:



* Viajaré a Buenos Aires para recibir el premio Konex, es el que me faltaba en la biblioteca de casa, es el más grande de todos. Esto me pone el pecho orgulloso porque es como ganarse el Martín Fierro de Oro o el Oscar. No puedo pedir más. Llevo 53 años de trabajo en Córdoba, sumado a lo que hice en San Juan. Cumplí las bodas de oro lejos. Es un reconocimiento en vida. Es un mimo.



* Gano premios que ni imaginaba y ni pedía. En San Juan no ganaba nada, era conocido, pero en Córdoba soy reconocido. Que la comunidad a la que perteneces te mime de esta manera, es algo único.



* No tengo las palabras para significar lo que ocurrió en nuestras vidas, la mía y la de Rony, cumplimos muchos sueños. Nos metimos en el corazón de la gente. No me queda nada por hacer; pero, bueno, creo que hice todo y puedo tomarme tiempo para descansar.



* Soy un "Sarmientito", nunca he faltado en mi trabajo. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Tuve la suerte de no enfermarme mucho, pero necesito estar con mi familia.



* Siempre me pusieron arriba de los gobernadores y de los presidentes. Es una cosa fuerte, pero no hay que creérsela, sólo digo que he tenido mucha suerte en la vida.



* La verdad que todas las cosas que hacíamos en Córdoba ya estaban inventadas en San Juan. Fue eso lo que asombró a los cordobeses, en tres meses la ciudad se rindió ante esto que era una revolución de la radio argentina (...) Es una radio distinta a todas las que hay en Buenos Aires. Siempre entre las tres primeras en cuanto a facturación y audiencia.



* La AM actual en Argentina es Rony Vargas y Mario Pereyra, mientras estos individuos sigan corriendo, la AM seguirá funcionando. Ni Longobardi, ni Lanata, que podrán hacer periodismo radial, pero nosotros hacemos un show con fiestas, con chistes, con temas musicales, es la misma esencia de radio que hacíamos en San Juan.



* Pienso que la radio es eso. Soñar siempre. Claro, tenemos la mejor radio del país, en equipos no nos falta nada, todo lo tecnológico facilita hacer cosas, pero los sueños son lo principal para la radio, esa empatía de estar con la gente no se puede perder.



* En Córdoba me trajeron a un montón de tipos para que me ganaran. Nunca perdí, por eso quiero retirarme invicto. Juan Carlos Mesa, Orlando Marconi, Velazco Ferrero, todos famosos para que me ganaran, pero quedaron en el camino. Tengo más cabezas colgadas en el estante, estoy convencido que tengo que dejar, como en el boxeo. No quiero que un día un pibe me dé un puñetazo y me ponga el cu... en el suelo. Me quiero ir como campeón invicto.

Ellos dicen...



Mis condolencias a la familia y seres queridos de Mario Pereyra, con quien tuvimos miradas muy diferentes sobre la realidad argentina. En estos momentos, acompaño con sincero afecto a quienes sufren su pérdida". Alberto Fernández, Presidente de la Nación



"Despedimos a Mario Pereyra y acompañamos en el dolor, en este triste momento, a su familia y a todo el equipo de Cadena 3". Juan Schiaretti, Gobernador de Córdoba.



"Hoy es un día triste para todos los que conocimos a Mario Pereyra, su familia, amigos y millones de cordobeses y de argentinos en todo el país. Siempre lo sentí como un padrino con quien compartimos la pasión por sacar a la Argentina adelante". Mauricio Macri, expresidente argentino.



"Nuestro sentimiento late junto a la familia Pereyra por la partida de Mario. Nuestro abrazo fraterno a los equipos de trabajo de Cadena 3". "Mario nos deja un legado de liderazgo, sensibilidad, compromiso social y espíritu de superación, que marcó una época en la comunicación en la radio de Córdoba y el país. Su voz seguirá alentando nuestros sueños de pasión por el fútbol". Club Talleres de Córdoba.



"Se fue un amigo, un hombre de la casa. La voz de la radio en las mañanas de Córdoba. Nuestras condolencias a la familia de Mario Pereyra, amigos, compañeros de trabajo y miles de oyentes de Cadena 3". "Desde Instituto saludamos a la familia de Mario Pereyra y a todos sus compañeros de radio en Cadena 3. El conductor y locutor, con su estilo y carácter, trasformó la radio cordobesa. Q.E.P.D. Adiós Mario". Atenas de Córdoba



"Querido Mario, hoy me desperté con la peor noticia. Pareciera que ayer fue la última vez que hablamos. Siento muy profundamente tu partida. Pero me quedo con tu recuerdo y tu voz que quedará en el corazón de todo Córdoba". "Fuiste un pilar fundamental para la música popular de Córdoba y sin dudas mi carrera no hubiera sido lo mismo sin tu apoyo incondicional. Mis condolencias para toda la familia y todas las fuerzas para vos Estela que todavía hay que pelearla. QEPD Mario Pereyra", Carlitos "La Mona" Jiménez, quien completó su posteo en Instagram con una foto junto al conductor.



"Mario gracias por apoyar mi carrera y recibir siempre todo tu cariño! Echaré de menos nuestras charlas. Buen viaje Maestro!". Sergio Dalma.



"Hoy nos dejó Mario Pereyra, un hombre de la radio en Córdoba (Argentina) que siempre apostó por la música, un buen hombre muy querido por todos. Mi abrazo sincero a su familia y amigos. DEP señor y gracias por tanto". Alejandro Sanz.



"Tengo (tenemos) mucho que agradecerte, muchos motivos para recordarte y muchísimos más para extrañarte. Que tu alma descanse en paz Mario. Un abrazo fuerte con todo mi amor a su familia y a todos los oyentes que lo acompañaron cada día durante tantos años", Abel Pintos



"El número 1 de la radio Te vamos a extrañar. Gracias por tu cariño, ocurrencias y apoyo incondicional". Los Caligaris



"Hablar de Mario Pereyra es referirse a la trascendencia forjada en el esfuerzo y el trabajo, y también a las bondades del instinto, que fue para él una inagotable fuente de inspiración y de motivación permanente. Todos sus colaboradores podrán decir, sin temor a equivocarse, que trabajaron junto al hombre más trascendental de la historia de la radio cordobesa". Jairo



"Mario vamos a extrañar tu voz tan poderosa que nos acompañó durante décadas. Hoy recuerdo las hermosas noches de anécdotas y brindis en La Volanta de Villa Carlos Paz". Flor de la V