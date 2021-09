Después de un año sin público por la pandemia, la Próspero Molina volverá a vibrar con una nueva edición presencial del Festival del Folclore de Cosquín, del 22 al 30 de enero de 2022. Y de su mano llegará el PreCosquín, selectivo previo para nuevos valores de todo el país, sanjuaninos incluidos, que buscan un lugar en el escenario mayor; y que celebrará sus Bodas de Oro. El competitivo federal se concretará con algunas modificaciones, ya que en lugar de definirse en enero -como tradicionalmente- tendrá lugar desde el 16 al 19 de diciembre; y del 3 al 18 de enero.



El Festival de Cosquín nació en 1960 y el primer PreCosquín se concretó el 15 de enero de 1972, con 122 ilusiones subidas al "Carrusel de sueños", como se lo llamó, conducido por Rony Vargas, según publicó La Voz en base al libro Había que cantar, de Santiago Giordano y Alejandro Mareco. De cara a los 50 años del concurso, Luis Barrera, secretario de programación de la Comisión Municipal de Folclore, dialogó con DIARIO DE CUYO.





- PreCosquín celebrará sus 50 ediciones. ¿Preparan una gran fiesta?

- Es la intención, aunque faltan algunas certezas todavía, como cuál será la situación del aforo por ejemplo. Sí avanzamos en los selectivos porque cada provincia puede ir realizándolo y armando su delegación según las actividades y situación de cada provincia. El certamen comenzará a mediados de diciembre por la cantidad de sedes confirmadas, más de 70, y de hecho hay algunas en donde ya se están realizando los preselectivos.



- ¿Será con público o sólo jurado y participantes?

- Según las declaraciones del ministro de Turismo de la Nación, para esa altura ya no habrá aforos, pero habrá que esperar. Pronto volverá el público a los estadios de fútbol, de a poco se van flexibilizando las actividades...



- La ventaja es la estación del año y que es a cielo abierto...

- Totalmente; y también el avance de la vacunación que en nuestra ciudad está muy bien.



- ¿Cuánto los afectó no haber podido realizar la edición de este año?

- Estuvimos en contacto con todos los representantes y fue decisión en conjunto que era lo mejor para todos, así que no tuvimos que suspender nada, no quedó ninguna definición de ganadores en el medio, ni gente con la ilusión de poder venir o que tuvo que suspender algún viaje. Nosotros suspendimos los selectivos, directamente no se realizaron en ninguna ciudad del país, y nos pusimos a trabajar directamente mirando al 2022, y por eso ahora a esta altura ya podemos estar anunciando lo que hemos anunciado en estos días.



- En este diálogo previo con las sedes, ¿cómo han notado el ánimo en las provincias?

- Hubo lugares más complicados como algunas ciudades de Gran Buenos Aires y CABA que ya se están reactivando, pero todos están con ganas de participar y de mandar a sus representantes, algunos de los cuales se están preparando hace un año y medio...



- El selectivo es una oportunidad valorada por los artistas de las provincias...

- El certamen creció mucho en los últimos años, hemos duplicado la cantidad de representaciones en todas las provincias, hay destinos que vuelven a competir, otros que se suman a raíz de la importancia que ha tomado el certamen, ya sea porque es transmitido a todo el país por televisión y redes, por las condiciones que tienen los ganadores en el festival mayor, con buen tiempo en el escenario... todo eso hace que muchos quieran participar para poder llegar al festival y mostrar sus propuestas.



- ¿Se puede decir que PreCosquín es la gran vidriera donde se puede ver el folclore del país?

- Sí, y sobre todo la final. En la final del PreCosquín se ve lo mejor del país en música y danza, no me caben dudas. Participan entre 90 y 100 artistas por noche y siempre el nivel es altísimo, no sólo con los ganadores en cada uno de los rubros, que a veces es muy difícil elegir. Incluso en La Voz Argentina hubo varios finalistas que pasaron por PreCosquín, allí los estaban descubriendo recién ahora, pero ya tienen un recorrido artístico...



- ¿Es una plataforma de lanzamiento el Atahualpa Yupanqui?

- Sí, ya lo creo, y lo demuestran los mismos artistas, que siguen creciendo y a los que Cosquín les da la posibilidad de llegar a todo el país.



- ¿Se pedirá algo especial en estos preselectivos y selectivos?

- No, eso ya queda en la propuesta de cada artista. El jurado después evaluará lo que consideren mejor para el Festival de Cosquín, eso lo dejamos en manos del jurado y de cada artista que viene a participar.



- ¿Qué consejo le daría a los artistas que ya se están preparando para competir?

- Todos los que vayan van a tener la oportunidad de celebrar las Bodas de Oro de este certamen, que se creó para reforzar el semillero de artistas que van al festival mayor. Va a ser una edición histórica, así que sólo que lo den todo en lo que ya están trabajando, seguramente estarán bien preparados, porque se van a volver a encontrar con lo mejor que hay en todo el país. Siempre es importante también, desde lo federal, representar al lugar de donde vienen, muchos lo hacen, y eso es valorado por el jurado. Seguramente veremos un gran nivel en esta edición.

Luis Barrera

EN SAN JUAN

Los días 3 y 4 de diciembre serán los preselectivos para PreCosquín en la provincia, en el Teatro Sarmiento, a las 19 hs. De esas dos rondas saldrá la delegación que representará a San Juan en el PreCosquín 2022. Los artistas interesados en inscribirse tienen tiempo hasta el 4 de octubre. Deben dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Cultura, ubicadas en el Ex Complejo Ferro Urbanístico (España y San Luis). Por su parte, los participantes de departamentos alejados del Gran San Juan que quieran participar, podrán comunicarse telefónicamente para registrarse en la convocatoria, al 2645116209. El reglamento está disponible en bit.ly/reglamentoprecosquin.