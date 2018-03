Viviana Canosa



Viviana Canosa confirmó su separación de Alejandro Borensztein. "Me divorcié. Esa es la verdad. Hasta ahora lo mantuve en silencio porque me parece que era una cosa muy personal', aseguró. "Pero está todo perfecto, en re buenos términos". Sin embargo aparecen rumores fuertes que anda con el empresario Marcelo González.

Nicole Newman



La modelo cerró la marca de indumentaria que tenía junto al futbolista Fabián Cubero y lo acusó: "Se tendría que haber hecho cargo desde el día uno porque de la parte financiera se encargaba él'. Mediante Instagram dio a conocer la noticia: "Hemos decidido darle fin a este proyecto'. Sucedió a partir de la separación de la pareja.

Juan Darthés



En medio de las acusaciones de acoso que pesan sobre Juan Darthés, tras preservarse de aparecer en los medios, Darthés optó por escribir un mensaje en Twitter, dedicado a sus fans. "quiero agradecer a todos las afectuosas palabras que me escriben en sus mensajes. Muchas gracias por estar y por acompañarme tanto'.



Roberto Piazza



El modisto, quien denunció a su propio hermano por abuso sexual, dijo una barbaridad sobre la violencia a las mujeres: "Si vos no querés que pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá de que la nena no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda. Después, no te quejes cuando la nena venga violada'.