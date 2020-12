Cuenta regresiva para la Navidad y el coro Blessong propone -para hoy desde las 20 hs en su cuenta de Facebook- un "live streaming" colmado de canciones alusivas, no sólo para ir entrando aún más en clima festivo, sino también como un mimo para el alma tras un año aciago. "Queríamos dejarle a la gente un regalo en este fin de año, un mensaje positivo, de esperanza, de salud y amor, a través de estas canciones", señaló a DIARIO DE CUYO Carolina Rocco, fundadora y codirectora del grupo vocal estilo góspel, que completan Gabriel Mayer (director musical), Débora Toledo, Andrés Gouric y Elías Tapia; junto a Juan Benegas (fundador y manager; y Paula Benegas en marketing social).



El grupo se formó en el invierno de 2019 y tuvo su presentación oficial en octubre de ese año, en la Gospel Night que se llevó a cabo en el Auditorio Juan Victoria.



"Armamos el coro por la pasión con este género musical, no sólo por su ritmo, por su estilo musical, sino también por el mensaje inspirador a ser libres desde el alma y a nunca perder la esperanza de tiempos mejores. Y la idea es hacer brillar el talento de excelentes voces y capacidad interpretativa de cantantes sanjuaninos, de San Juan al mundo, valorizar lo nuestro", explicó la fundadora.



Cuando la agrupación se encaminaba en la temporada actual, la pandemia le cambió los planes, como a todos. Sin embargo, todos siguieron trabajando, como el contexto lo iba permitiendo. "Y aquí estamos dispuestos a seguir para todo lo que se viene", señaló Carolina.



Mitad puntapié de todos esos nuevos planes, mitad despedida de lo que no pudo ser es este Especial de Navidad, un acústico en vivo donde sonarán hermosas canciones como Medley: This little light of mine, Happy Day y When the Saints; Love Theory, Océanos, Alpha & Omega, Santa la noche y Noche de Paz, con su encanto particular y sus voces cargadas de fe. "Al 2021 lo vemos como la gran oportunidad para ir al logro de sueños, un año donde la esperanza se verá cumplida", sostuvo Carolina, quien adelantó que entre sus proyectos para el año próximo está la Gospel Night II, además de sus entregas en video y la posibilidad de ampliar el grupo para futuras presentaciones presenciales.



Mientras tanto, todas las energías puestas en esta noche, que contará con la conducción de Ana Belén Toledo, que tiene a su cargo el desarrollo artístico de Blessong a través de su consultora.