¿Querés subirte a un escenario y desplegar tu arte por más loco que sea y pese a que no tenés experiencia? Ahora, llega al circuito nocturno sanjuanino, "Date el gusto", un proyecto de Rapsodia para quienes concretar ese sueño. La iniciativa arranca hoy, con Lirva Queen y Tani del Rey y dos apuestas Drag. La conducción estará a cargo de Dany Love (foto) y abrirá el show Drago Queen.



El sábado 28, será la primera vez para un grupo de jóvenes de arribará desde Calingasta con su baile; y para Priscilla con su dragfem. El 4 de febrero próximo, será el debut de Pilar Gen y Ultraronic Bitch. El 11, será el turno para Cindy Cross y su performance transformista de Thalía; de Kely con Pandora; y de Shira Queen con su stand up. Y el programa sigue...



"La idea es que te des el gusto de hacer un show, te salga como te salga. Es para todo el mundo, sea hetero o gay", destacó Dany Love, organizador de la movida. "Ellos deben poner el vestuario principal y nosotros ayudamos con nuestro coreógrafo, trajes, pelucas, maquillaje y decorado, si hace falta. Algunos quieren hacer stand up, otros revista, otros un show de drag y una mujer que toda su vida quiso ponerse el traje de Moria Casán", agregó el ideador.



Para los interesados en sumarse al desafío no existen distinciones, sólo deben ser mayores de 18 años. Para inscribirse, deben comunicarse por mensaje privado a la cuenta de Facebook de Dany Love, presentar una puesta que deberá ser de aproximadamente tres minutos con temática libre.