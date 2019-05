En su vuelta a San Juan, Mora Godoy pisará por primera vez las tablas del Teatro del Bicentenario para protagonizar la Gala Patria con un imponente espectáculo de tango junto a su compañía, esta noche, a las 22, con invitaciones gratis agotadas.



"Tenía muchísimas ganas de actuar en este escenario y cuando me dijeron que iba a presentarme con la compañía me dio una alegría muy grande. Se habla mucho de la magnitud del teatro y quiero conocerlo", afirmó la artista que tiene tíos, primos y sobrinos de su familia materna en la provincia, con quienes se podrá encontrar durante su corta estadía.



La bailarina y coreógrafa aterrizará en la provincia en un año en el que regresó como participante a la pista del Súper Bailando, donde tuvo un polémico cruce con Laura Fidalgo.



En charla con DIARIO DE CUYO dialogó sobre el teatro local, sus logros y la nueva puesta que se encuentra preparando para agosto próximo; y también se refirió al fuerte episodio que vivió en la pista del programa de Marcelo Tinelli, quien estuvo ayer en el Estadio Aldo Cantoni con Genios de la Argentina y repetirá esta noche.



- ¿Esperabas que tu vuelta al certamen reavivara el conflicto con Laura Fidalgo?



- Yo estoy contenta. Yo bailo para la gente no para el jurado, causó un poco de polémica esto que dije, pero es así. Hace muchos años que me apoya el público, los productores, las marcas y hasta los presidentes, y uno tiene que pensar en hacer un buen espectáculo, dar lo mejor. Una vez que uno suelta, una coreografía, una obra, una función; la propuesta es de la gente, ya no nos pertenece más, ni a mí ni a mi compañía. Puede gustar o no lo que hago, respeto mucho las opiniones, pero no voy a tolerar la falta de respeto a tantos años de carrera, que emprendí con tanta dedicación y sola.



- ¿Te desconcertó?



- Me fui triste, me sentí maltratada. No podemos permitir que pase esto ahora, en un mundo donde las mujeres nos unimos, nos plantamos y estamos pidiendo a gritos un montón de cosas que no queremos más como es la violencia, los abusos y ni que hablar de los femicidios que hay. Soy una mujer fuerte que va para adelante sola, sin un marido ni un productor atrás que me banque y llegué muy alto en Argentina y en el mundo, tenemos dos compañías de tango hoy. Soy una hacedora. No me considero una empresaria sino una emprendedora, una generadora incansable de trabajo. No me parece que me tengan que atacar, al contrario, estoy para sumar no para restar.



- ¿Cuál es tu posición frente al maltrato?



- Una cosa es que no guste mi cuadro y otra cosa es faltar el respeto. Fue un momento innecesario el que pasé



- Ante esa situación, ¿cómo te preparás para la próxima gala?



- Estamos ensayando el pop latino, creo que para la próxima semana, y voy a bailar, simplemente. Creo que todos entendimos eso en el piso, esperemos...



- ¿La confrontación tiene su raíz en una pareja que ambas tuvieron en distintos momentos?



- No sé. No tengo idea. Me concentro en mi trabajo y en mi gente.



- ¿Por qué aceptaste ser parte del Súper Bailando?



- No tengo claro por qué. Ellos insistieron mucho, realmente querían que esté y les tengo mucho afecto, es gente maravillosa.



- ¿Cómo manejás las funciones nacionales e internacionales desde que agregaste tu participación en Showmatch?



- Tengo un cronograma diario, exhausto y milimétrico, pero estoy contenta. Es un desafío grande. Hacía mucho que no estaba y tenía ganas de volver y ser parte de este Súper Bailando, para eso tuve que reprogramar algunos compromisos internacionales y a otros los voy a hacer; por ejemplo, el mes que viene voy a Perú, estamos firmando contrato nuevamente con China y a eso sumo los shows privados y por el país. Por ahora, está todo encaminado.



- ¿A una figura con tu proyección, le suma ese tipo de exposición?



- Me lo tendría que decir la gente. Para mí, es una satisfacción.



- ¿Por qué?



- Por ejemplo, del lado de que aprendo distintos ritmos, del aprendizaje... Todo lo que son ritmos más callejeros, pop latino, hip hop; no los tengo incorporados en el cuerpo y eso es un gran desafío. Después, alguna que otra cosita yo terminaré poniendo en la compañía, armando un show como el que voy a presentar en agosto en Argentina. Todo me aporta, dure más o menos galas porque el bailarín nunca deja de aprender.