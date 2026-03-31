"Como el primer día": Luisana Lopilato celebra 15 años de matrimonio con Michael Bublé

La actriz argentina compartió un emotivo balance en sus redes sociales para celebrar esta fecha, destacando la familia como su mayor construcción.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se casaron el 31 de marzo de 2011 en una ceremonia civil en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente, realizaron una gran fiesta y ceremonia religiosa el 2 de abril de 2011 en la Estancia Villa María en Cañuelas y una tercera celebración en Vancouver, Canadá, en mayo de ese mismo año

Luisana Lopilato volvió a encender las redes sociales con una declaración cargada de romanticismo y gratitud. Al cumplirse 15 años de matrimonio y 19 desde que sus caminos se cruzaron por primera vez, la actriz publicó una serie de fotografías junto a Michael Bublé.

Junto a las imágenes, todas de besos de la pareja en diferentes momentos y épocas, Luisana escribió un texto breve pero sentido, que refleja la solidez de una de las parejas más queridas del espectáculo.

Las palabras de Luisana Lopilato En su posteo, hizo énfasis en la espiritualidad y el destino como ejes de su unión: "Nuestro destino parecía escrito por Dios, y cada día agradezco este amor, estas miradas y estos besos que siguen sintiéndose como el primer día", expresó, conmoviendo a sus seguidores.

image Otro de los "besos" que recopiló Luisana Lopilato en la dedicatoria a Michael Bublé La actriz, que ha logrado equilibrar su carrera internacional con la crianza de sus cuatro hijos, definió su presente familiar como una "maravillosa locura" que ha dado un nuevo significado a su vida. "Qué hermosa la historia que construimos y esta maravillosa locura llamada familia, que no hace más que engrandecer todo lo que somos juntos", añadió en su mensaje.

Con este posteo Luisana no solo compartió con sus seguidores un aniversario más, sino que reafirmó la vigencia de un vínculo que, a pesar del paso del tiempo y la exposición pública, mantiene la frescura de los inicios.