Cómo es la casa donde vive Valentin Yankelevick, el hijo de Romina Yan que corre en autos: una residencia de lujo en medio de un paraiso

El refugio y la nueva vida de Valentín Yankelevich. La historia de la casa que le devolvió la tranquilidad

Cómo es la casa donde vive Valentin Yankelevick, el hijo de Romina Yan que corre en autos

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Para entender cómo y dónde vive hoy Valentín Yankelevich (23), el hijo del medio de la recordada actriz Romina Yan y del productor Darío Giordano, es imprescindible recorrer su historia personal.

El joven piloto oficial de la escudería Toyota Gazoo Racing en el TC2000 no suele abrir las puertas de su intimidad con frecuencia, pero recientemente su testimonio público echó luz sobre una infancia compleja y sobre el verdadero significado de la propiedad en la que hoy encuentra cobijo, paz y un espacio para construir su carrera deportiva.

Del "infierno" de la infancia a la protección de los Yankelevich Durante años, la vida de Valentín estuvo marcada por el hermetismo. Tras la repentina muerte de Romina Yan en septiembre de 2010, cuando él tenía solo 7 años, la convivencia en la residencia familiar junto a su padre se transformó en un entorno hostil. El propio Valentín reveló en una reveladora entrevista que aquella vivienda de su niñez se había convertido en un auténtico "infierno", donde sufría constantes episodios de maltrato físico y psicológico.

A los 12 años, tras una intervención judicial promovida por la violencia intrafamiliar, Valentín y su hermano Franco lograron salir de esa residencia para no regresar jamás. Quien tomó la posta, abrió las puertas de su propia casa y asumió la contención integral de los hermanos fue su abuelo materno, el emblemático productor de televisión Gustavo Yankelevich.

Cómo es la propiedad donde habita actualmente La residencia que acogió a Valentín y donde se afianzó su vida adulta se ubica en uno de los barrios más exclusivos de la Zona Norte del Gran Buenos Aires (tradicionalmente ligada a los emprendimientos de la familia entre San Isidro y Tigre). Se trata de una casona de amplias dimensiones diseñada bajo un estilo arquitectónico clásico, elegante y cálido, rodeada por un extenso parque verde que garantiza total intimidad respecto de la mirada pública.