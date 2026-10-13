Cómo es la casa donde vive Valentin Yankelevick, el hijo de Romina Yan que corre en autos: una residencia de lujo en medio de un paraiso

Para entender cómo y dónde vive hoy Valentín Yankelevich (23), el hijo del medio de la recordada actriz Romina Yan y del productor Darío Giordano, es imprescindible recorrer su historia personal.
El refugio y la nueva vida de Valentín Yankelevich. La historia de la casa que le devolvió la tranquilidad
Para entender cómo y dónde vive hoy Valentín Yankelevich (23), el hijo del medio de la recordada actriz Romina Yan y del productor Darío Giordano, es imprescindible recorrer su historia personal.
El joven piloto oficial de la escudería Toyota Gazoo Racing en el TC2000 no suele abrir las puertas de su intimidad con frecuencia, pero recientemente su testimonio público echó luz sobre una infancia compleja y sobre el verdadero significado de la propiedad en la que hoy encuentra cobijo, paz y un espacio para construir su carrera deportiva.
Durante años, la vida de Valentín estuvo marcada por el hermetismo. Tras la repentina muerte de Romina Yan en septiembre de 2010, cuando él tenía solo 7 años, la convivencia en la residencia familiar junto a su padre se transformó en un entorno hostil. El propio Valentín reveló en una reveladora entrevista que aquella vivienda de su niñez se había convertido en un auténtico "infierno", donde sufría constantes episodios de maltrato físico y psicológico.
A los 12 años, tras una intervención judicial promovida por la violencia intrafamiliar, Valentín y su hermano Franco lograron salir de esa residencia para no regresar jamás. Quien tomó la posta, abrió las puertas de su propia casa y asumió la contención integral de los hermanos fue su abuelo materno, el emblemático productor de televisión Gustavo Yankelevich.
La residencia que acogió a Valentín y donde se afianzó su vida adulta se ubica en uno de los barrios más exclusivos de la Zona Norte del Gran Buenos Aires (tradicionalmente ligada a los emprendimientos de la familia entre San Isidro y Tigre). Se trata de una casona de amplias dimensiones diseñada bajo un estilo arquitectónico clásico, elegante y cálido, rodeada por un extenso parque verde que garantiza total intimidad respecto de la mirada pública.
Entre sus principales características arquitectónicas y de diseño destacan:
Ambientes luminosos y espacios de contención: La vivienda cuenta con amplios ventanales de piso a techo que conectan las salas de estar principales con el jardín. Predominan los colores neutros (blancos, beige y tonos madera), pensados para generar una atmósfera de calma y serenidad tras los convulsionados años de la niñez.
El espacio deportivo y de simulación: Al volcarse de lleno al automovilismo profesional —tras abandonar sus estudios de Economía—, Valentín equipó un sector clave dentro de la vivienda. Allí instaló un simulador de manejo de última generación de nivel profesional. Es en este ambiente donde pasa largas horas entrenando el trazado de los circuitos del TC2000 antes de subirse a su Toyota Corolla Cross GR-S.
Sector de recuerdos y homenaje: A lo largo de los ambientes comunes existen rincones dedicados a la memoria afectiva. Cuadros, fotografías familiares y guiños hacia Romina Yan conviven con trofeos e indumentaria de carrera. Su dorsal número 5 en la pista representa un homenaje permanente a su madre.
Áreas al aire libre y garaje amueblado: El gran jardín con arboleda consolidada y piscina ha sido históricamente el punto de reunión de la familia Yankelevich. Adicionalmente, la propiedad dispone de un amplio garaje y taller privado donde el piloto guarda sus vehículos particulares, herramientas y elementos mecánicos de entrenamiento.
En la actualidad, Valentín transita su presente con equilibrio. En esa misma propiedad se respira un ambiente alejado del ambiente del espectáculo y de los flashes que caracterizaron a la dinastía creada por sus abuelos Cris Morena y Gustavo Yankelevich. A principios de 2025 blanqueó su noviazgo con Valentina Pastore, manteniendo su cotidianeidad familiar dentro del marco de la privacidad.
Más allá del confort material, Valentín define este hogar no como una simple construcción, sino como el sitio donde recuperó la tranquilidad y las ganas de soñar. Hoy en día, la casa funciona como la base de operaciones de un joven deportista concentrado al 100% en sus metas dentro del automovilismo nacional, apoyado sobre el sostén incondicional del abuelo que le abrió la puerta cuando más lo necesitaba.