Cris Morena rompió el silencio con un mensaje a sus nietos: "Estaremos juntos siempre"

Cris Morena eligió Instagram para mostrarles su apoyo incondicional a los hijos de Romina Yan . Lo hizo pocos minutos después de que su ex marido, Gustavo Yankelevich , se refiriera en Intrusos al testimonio de su nieto Valentín , quien había relatado la violencia física y psicológica que vivió en su infancia con su padre, Darío Giordano .

Cómo es la casa donde vive Valentin Yankelevick, el hijo de Romina Yan que corre en autos: una residencia de lujo en medio de un paraiso

La publicación incluye dos fotos de Franco, Valentín y Azul en distintos momentos, acompañadas por un mensaje de amor y unión familiar: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre” . Hasta ese momento, la productora no se había pronunciado sobre la repercusión de las declaraciones de su nieto.

El domingo, Yankelevich ya había subido una imagen con Valentín y Franco y les dedicó unas palabras de admiración por haber atravesado momentos tan duros y haber salido adelante.

En su paso por el ciclo de América, el empresario contó, visiblemente emocionado, que fue Cris Morena quien primero percibió que algo no andaba bien y le pidió que estuviera atento a los chicos. Él pensó al principio que se trataba de una situación pasajera , hasta que Franco , el mayor, le pidió irse a vivir con él .

Explicó que la familia mantuvo silencio mientras la Justicia avanzaba, ya que inicialmente había obtenido la tenencia provisoria por tres meses y el caso era seguido de cerca. La tenencia definitiva llegó recién tres años y medio después. Según dijo, Valentín no tenía problema en hablar , pero le preocupaba su hermana Azul , por lo que esperaron a que ella terminara el colegio .

Un año después del pedido de Franco, Valentín le hizo el mismo planteo. Yankelevich lo buscaba una vez por semana en la escuela para almorzar; el chico se mostraba feliz y divertido con él, pero nunca le contó que lo golpeaban.

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El episodio que le abrió los ojos

Según el relato del productor, cuando le planteó a Giordano la posibilidad de que Franco pasara una semana en su casa, la respuesta fue una negativa tajante: le dijo que los chicos harían lo que él quisiera hasta los 18 años. Ahí Yankelevich intuyó que ocurría algo más grave.

Franco tenía entonces 11 años. Tras varios almuerzos en los que el nieto casi no hablaba, el abuelo lo presionó para que le contara. El chico le confesó que temía represalias de su padre y que, al enterarse del pedido, lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento. Yankelevich se quebró al recordarlo.

Desde entonces comenzó a trabajar con abogados para conseguir la tenencia. Al hablar con Valentín por separado, escuchó lo mismo: sus nietos describían que su padre se comportaba de una manera frente a la familia y de otra puertas adentro, donde, según decían, “aparecía el monstruo”.

Una llamada que aceleró todo

Otro momento clave fue el llamado de una amiga de Valentín, que le advirtió que el chico le hablaba todas las noches y le decía con mucho detalle que quería irse con su mamá y no quería seguir viviendo. Para Yankelevich, ahí se les acabó el tiempo: empezó a ir todos los días al colegio para abrazar a Valentín durante el recreo largo.

También contó que pidió a Cris Morena y a su hijo Tomás que lo dejaran manejar la situación, y por eso Valentín lo menciona más a él que a su abuela o a su tío.

Casación y el “tic” de Franco

La tenencia demoró tres años porque Giordano apelaba las decisiones. Cuando el caso llegó a Casación, Valentín declaró ante asistentes sociales y jueces todo lo que no había contado públicamente, y allí se determinó que no había revinculación con el padre.

Entre los elementos que, según Yankelevich, resultaron determinantes para la Justicia estuvo un supuesto tic de Franco, que ponía los ojos en blanco por unos segundos. Una médica les explicó que no se trataba de un tic, sino de una reacción a golpes en la cabeza.

Por qué Azul no se fue con ellos

Yankelevich aclaró además que Azul no se mudó con él porque no había pruebas de que Giordano la maltratara. Explicó que en el Juzgado se acordó monitorear si el padre repetía con ella las mismas conductas, y que eso no ocurrió.

Con esas palabras respondió a las críticas en redes sociales que surgieron tras conocerse el testimonio de Valentín. Para cerrar, pidió que se escuche a los chicos y se preste atención a su comportamiento para poder prevenir situaciones de violencia.